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132 украинца обвиняются в торговле людьми в Греции

132 украинца обвиняются в торговле людьми в Греции

В Греции задержали 148 граждан Украины, 132 из которых — по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Как выяснили журналисты «Фразы», еще 26 украинцев задержаны в качестве членов экипажей трех суден.

«По результатам встречи в Министерстве юстиции Греции на прошлой неделе греческая сторона сообщила, что по состоянию на 5 марта 2018 года в Греции задержаны и удерживаются 148 граждан Украины. 105 из них осуждены к разным срокам наказания, по 43 проходят следственные действия, либо же дело находится на этапе досудебного расследования», — заявил официальный представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич на брифинге 15 марта, сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Кирилича, среди задержанных граждан Украины — члены экипажей иностранных суден и люди, задержанные за перевозку нелегальных мигрантов. «132 задержаны именно за перевозку нелегальных мигрантов», — рассказал представитель МИД, добавив, что 16 граждан Украины были освобождены по решению суда досрочно в 2017 году, еще троих освободили в 2018 году.

«Мы продолжаем констатировать восходящую динамику задержаний граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов», — отметил Кирилич.

Говоря об украинских моряках, он сообщил, что в настоящее время задержаны 17 украинцев — членов экипажа судна Mekong Spirit, которое принадлежит швейцарской компании и которое было задержано в Греции 25 мая 2017 года.

«На сегодняшний день продолжается следствие в деле судна, которое пребывает недалеко от Афин... члены экипажа — 16 граждан Украины пребывают на судне, 17-й — капитан судна проживает в одном из помещений в Афинах», — объяснил Кирилич.

Члены экипажа дают показания по деле груза, в частности, перевозки сомнительных взрывчатых веществ на судне и не являются задержанными или арестованными. Кроме того, задержаны 7 членов экипажа судна RS 300 97, которое было задержано в ноябре 2016 года. Они также пребывают в настоящее время на судне в ожидании финального решения суда по делу перевозки багажа.

Кирилич также проинформировал о задержании в январе 2018 года двух украинцев — членов экипажей судна Andromeda — капитана и старшего помощника капитана судна, которые на время следственных действий содержатся в одном из пенитенциарных учреждений Греции.

По его словам, генеральный прокурор Греции заверил украинскую сторону, что все следственные действия будут завершены в кратчайшие сроки.

Кроме того, правоохранители Греции рассмотрят возможность возвращения моряков в Украину с предоставлением им права с возможным обязательством являться в Генеральное консульство Греции в Одессе для дачи показаний.

Отметим, что по законам Греции, за перевозку нелегальных мигрантов предусмотрено до 25 лет лишения свободы.

Как сообщала «Фраза», 10 ноября 2017 года в МИД Украины сообщили, что на сегодняшний день в зарубежных тюрьмах находятся 214 моряков — граждан Украины.

13 марта 2018 года стало известно, что суд Греции приговорил украинского моряка Дениса Бровченко к 180 годам тюремного заключения по обвинению в организации перевозки сирийских беженцев.

Тэги: суд, Украина, Министерство иностранных дел Украины, следствие, эмиграция, Греция, экипаж

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