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Путин рассказал о своем псевдониме

Путин рассказал о своем псевдониме

Псевдонимом президента России Владимира Путина во время работы в разведке был «Плавун». Как выяснили журналисты «Фразы», такой псевдоним Путин выбрал не сам, а получил от руководства курса в бывшем Краснознаменном институте имени Андропова (ныне Академия внешней разведки) в 1980-х годах.

«Это связано с тем, что никто из слушателей не должен знать настоящей фамилии друг друга», — рассказал Путин в интервью, которое вошло в фильм «Путин» журналиста канала «Россия» Андрея Кондрашова.

Путин также рассказал, что в 1990-е годы спал на своей даче с помповым ружьем, так как «времена были такие», а «береженого бог бережет».

Ранее СМИ сообщали, что о том же рассказал друг Путина музыкант Сергей Ролдугин. По его словам, рядом с дачей Путина жил один из криминальных авторитетов.

Напоминаем, что в 1975 году Путин окончил юридический факультет ЛГУ. По распределению был направлен на работу в Комитет государственной безопасности. В 1975 году окончил курсы подготовки оперативного состава на Охте («401-я школа»), аттестован младшим офицером (старший лейтенант юстиции) в системе территориальных органов КГБ СССР. 

После 1977 года работал по линии контрразведки в следственном отделе Ленинградского управления КГБ.

В 1979 году закончил обучение на шестимесячных курсах переподготовки в Высшей школе КГБ в Москве и снова вернулся в Ленинград.

В 1984 году в звании майора юстиции был откомандирован на обучение на одногодичный факультет Краснознамённого института КГБ, который окончил в 1985 году по специальности «Внешняя разведка». В КИ КГБ носил «школьную» фамилию Платов.

В 1985—1990 годах работал в ГДР. Проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене под прикрытием должности директора дрезденского Дома дружбы СССР — ГДР. В течение командировки по выслуге лет повышен в звании до подполковника и в должности до старшего помощника начальника отдела.

В 1989 году был награждён бронзовой медалью «За заслуги перед Национальной народной армией ГДР».

После окончания загранкомандировки и возвращения в СССР, по словам Путина, добровольно отказался от перехода в центральный аппарат внешней разведки КГБ СССР в Москве. Снова вернулся в штат первого отдела (разведка с территории СССР) Ленинградского управления КГБ.

По словам Путина, после перехода на работу в мэрию Ленинграда он дважды подавал рапорт на увольнение из органов КГБ СССР.

20 августа 1991 года Путин написал рапорт об увольнении из КГБ.

Тэги: Владимир Путин, Россия, мир, политика, разведка, псевдоним

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