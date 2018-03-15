Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Москва заявила о намерении выслать британских дипломатов

Москва заявила о намерении выслать британских дипломатов

В ближайшее время Москва вышлет из британских дипломатов. Как выяснили журналисты «Фразы», данное решение было принято в ответ на аналогичные действия Лондона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва надеялась начать «активный диалог» с Лондоном, однако на все запросы получила «ничего не значащие отписки», сообщает РИА Новости.

Она отметила, что ответные меры Москвы находятся на стадии разработки.

Как сообщала «Фраза», 6 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день, 14 марта, стало известно о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон принял решение о высылке российских дипломатов и созывает срочное заседание Совета безопасности ООН.

15 марта появилась информация о том, что в МИД России отреагировали на выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с истечением ультиматума российской стороне по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 

Тэги: Лондон, Великобритания, Москва, Россия, мир, политика, дипломаты

Комментарии

Колонка автора
14.03.18 21:43

Истинно британский ученый

Автор: Василий Тепляков

Статьи

15.03.18 09:22

Сможет ли Тимошенко обойти Порошенко на президентских выборах: прогнозы экспертов

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Парламент назначил нового главу Нацбанка

Парламент назначил нового главу Нацбанка
15.03.18 15:12
247
Последние новости
15.03.18 16:37

Великобритания, США, Франция и Германия выступили с жестким заявлением в отношении России
15.03.18 16:26

Савченко заявила, что рассказывая о снайперах, кое-что напутала, но из Рады ее таки вывели
15.03.18 16:03

Путин пообещал россиянам опередить Илона Маска в деле покорения Марса и Луны
15.03.18 15:36

В мировом рейтинге счастливых стран Украина упала еще ниже
15.03.18 15:13

Неизвестные обнесли в Киеве квартиру замминистра
15.03.18 15:12

Парламент назначил нового главу Нацбанка
15.03.18 14:34

Рада уволила Гонтареву
15.03.18 14:21

Путин рассказал о своем псевдониме
15.03.18 14:08

132 украинца обвиняются в торговле людьми в Греции
15.03.18 13:55

Москва заявила о намерении выслать британских дипломатов

Интервью

14.03.18 09:34

Владимир Тихий: Власть боится, что правда о Евромайдане навредит

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
Британский МИД выпустил ролик с описанием актов российской агрессии в Украине и мире
Британский МИД выпустил ролик с описанием актов российской агрессии в Украине и мире
Британский МИД выпустил ролик с описанием актов российской агрессии в Украине и мире
Британский МИД выпустил ролик с описанием актов российской агрессии в Украине и мире
Великобритания в ООН обвинила Россию в потере контроля над химическим оружием. Россия ответила тем же
Великобритания в ООН обвинила Россию в потере контроля над химическим оружием. Россия ответила тем же
Не пропустите «Большой бокс» на «Интере»: Александр Гвоздик сразится с французом Амаром
Не пропустите «Большой бокс» на «Интере»: Александр Гвоздик сразится с французом Амаром
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
Фотограф рассказал, как директора школ навариваются на выпускных альбомах
Фотограф рассказал, как директора школ навариваются на выпускных альбомах
Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана
Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов