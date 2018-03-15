Москва заявила о намерении выслать британских дипломатов

В ближайшее время Москва вышлет из британских дипломатов. Как выяснили журналисты «Фразы», данное решение было принято в ответ на аналогичные действия Лондона.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва надеялась начать «активный диалог» с Лондоном, однако на все запросы получила «ничего не значащие отписки», сообщает РИА Новости.

Она отметила, что ответные меры Москвы находятся на стадии разработки.

Как сообщала «Фраза», 6 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день, 14 марта, стало известно о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон принял решение о высылке российских дипломатов и созывает срочное заседание Совета безопасности ООН.

15 марта появилась информация о том, что в МИД России отреагировали на выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с истечением ультиматума российской стороне по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.