Британские и российские СМИ дают прямо противоположные сведения об обстоятельствах смерти соратника Березовского

Друзья бывшего замгендиректора «Аэрофлота» и соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, которого нашли в Лондоне мертвым, считают его смерть подозрительной. Как выяснили журналисты «Фразы», российские СМИ утверждают обратное.

Как сообщает The Guardian, друзья погибшего рассказали, что Глушков не проявлял признаков депрессии в последние месяцы и был «в идеальном настроении» до того, как его нашли мертвым в собственном доме.

По словам друга, который отказался быть названным, Глушков собирался защищаться в суде по иску «Аэрофлота», он готовился к этому месяцы. Но Глушков не смог присутствовать на слушании в понедельник утром, поскольку был найден мертвым. «Он очень хотел победить. Он готовился к этому в течение нескольких месяцев», — утверждает друг.

Он также рассказал, что посещал Глушкова в декабре в больнице, а потом перед операцией на ноге говорил с ним по телефону. «Он был в хорошем настроении все время. В нем ничего не было, что предлагало депрессию или несчастье. Он был в отличном настроении», — рассказал источник.

Подозрительной считает смерть Глушкова и его знакомый Алекс Голдфарб. «Я думаю, что это довольно ясно, что это не случайность или болезнь. Это либо самоубийство, либо удушение, как у Бориса (Березовского)», — заявил он, добавив, что российские шпионские агентства с 1990-х годов недовольны Глушковым, после того, как он помешал им использовать «Аэрофлот» для отмывания денег и специальных операций.

«Была история. Они считали его врагом. У них длинная память», — рассказал Голдфарб.

Вместе с тем российский «Интерфакс» сообщает со ссылкой на свои источники, что Глушков долгое время «пребывал в депрессии из-за ухудшившегося из-за судебных тяжб финансового состояния и ранее уже пытался покончить с собой».

«Глушков скончался от удушья, основная версия на сегодняшний день — это суицид, криминальная не рассматривается. Назначена экспертиза, которая установит способ удушения», — добавил собеседник агентства, подчеркнув также, что следствие не связывает смерть Глушкова с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.

Как сообщала «Фраза», 13 марта 2018 года в Лондоне в собственном доме был найден мертвым российский бизнесмен Николай Глушков. По данным СМИ, на его шее обнаружены следы удушения. Этот человек был близким другом покойного олигарха Бориса Березовского, который также был найдет задушенным в собственной ванной.