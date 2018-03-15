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Савченко исключили из комитета нацбезопасности

Савченко исключили из комитета нацбезопасности

Верховная Рада Украины исключила народного депутата Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. Как выяснили журналисты «Фразы», за такое решение проголосовал 261 депутат.

«Мы имели дело с последовательной идеологической поддержкой исключительно тезисов Кремля. Единственное ее сознательное заявление, эта просьба не дать ей скурвиться ... Не стыдно делать ошибки, стыдно не исправлять их последствия», — заявил народный депутат Украины Андрей Тетерев, сообщает «Украинская правда».

«Требуем исключить ее из комитета. Мы должны остановить процесс, который делает Савченко», — добавил он.

Перед голосованием в поддержку Савченко высказался депутат от «Опоблока» Скорик, который отметил, что «Савченко сделала важные заявления» относительно действий власти.

Согласно пояснительной записке, член этого комитета имеет доступ к государственной тайне.

«Народный депутат Украины Савченко Н.В. имеет допуск к государственной тайне. Как член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны принимает участие в заседаниях, где рассматривается информация, которая относится к государственной тайне. В частности, сдерживание военной агрессии России против Украины, обеспечение Вооруженных Сил Украины вооружением и военной техникой, планирование и проведение военных учений и т.д.», — говорится в записке.

В документе отмечается, что исключить Савченко нужно «с целью недопущения разглашения информации, которая относится к государственной тайне и, несмотря на то, что член Комитета должен принимать участие в заседаниях, где будут рассматриваться вопросы, связанные с государственной тайной, необходимо принять данное Постановление в ближайшее время».

Как сообщала «Фраза», в четверг, 8 марта, Служба безопасности Украины задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром».

9 марта 2018 года стало известно о том, что согласно тексту подозрения, Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко.

15 марта появилась информация о том что народного депутата Украины Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота в Украине по делу Рубана. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, политика, криминал, Надежда Савченко, Комитет нацбезопасности

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