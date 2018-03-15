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С нардепа Бакулина сняли неприкосновенность. Рада дала добро на его арест

С нардепа Бакулина сняли неприкосновенность. Рада дала добро на его арест

Сегодня, 15 марта, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины от «Оппоблока» Евгения Бакулина. Как выяснили журналисты «Фразы», проголосовав за привлечение Бакулина к ответственности, Рада тем самым дала добро на снятие с Бакулина депутатской неприкосновенности.

Как сообщает «Страна», перед этим с трибуны парламента выступил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который рассказал о сути уголовного производства, в котором фигурирует Бакулин.

Луценко заявил, что Бакулин находится за пределами Украины и длительное время не является ни на заседания Верховной Рады, ни в Украину в целом.

«Следствие в настоящее время не может установить его местонахождение», — отметил генпрокурор.

Бакулина, который в 2007 году, а также с 2010-го до 2014 года занимал должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», подозревают в причастности к преступной схеме хищения денег «Нафтогаза» и «Черноморгазу».

Отметим, что сам Бакулин отрицает свою причастность к этой схеме. Фракция «Оппозиционный блок» назвала представление на лишение его депутатской неприкосновенности «политической расправой».

«Никакой вины Евгения Бакулина не существует, — говорится в заявлении партии. — Атаками на оппозицию власть пытается отвлечь внимание украинцев от собственных провалов: войны, развала экономики, бедности, разрухи и собственной коррумпированности».

Ранее «Фраза» сообщала, что 21 марта 2014 года правоохранители задержали Бакулина в офисе «Нафтогаза». В ночь с 22 на 23 марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей и назначил залог в размере 1,5 млрд гривен, но затем изменил сумму до 10 млн гривен и отпустил подозреваемого под залог.

Тэги: уголовное дело, политика, Евгений Бакулин, криминал, депутатская неприкосновенность

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