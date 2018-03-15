Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Геращенко: Савченко подозревают в подготовке государственного переворота

Геращенко: Савченко подозревают в подготовке государственного переворота

Народного депутата Украины Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота в Украине по делу главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как сообщает «112 Украина», на вопрос журналистов, в чем именно подозревают Савченко в «деле Рубана» советник МВД ответил: «Ее подозревают в соучастии и организации подготовки к перевороту. Савченко последний год ездила по военным частям, занималась, скажем так, агитацией подрывной деятельности».

Гарщенко отметил, что может быть поднят вопрос о лишении Савченко депутатской неприкосновенности.Также, по мнению Геращенко, Президент Украины Петр Порошенко может лишить Савченко звания Героя Украины, если подозрения подтвердятся.

«Звание Героя Украины присуждается президентом Украины. Если те подозрения, о которых я говорю, подтвердятся, то, я думаю, президент примет решение об отзыве звания Героя Украины у Савченко», — отметил Геращенко.

Как уточняет «Украинская правда», Генеральный прокурор Юрий Луценко внесет представление на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Об этом он объявил с трибуны парламента. По его словам, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Ранее СМИ сообщали, что 12 марта Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко вызывают 13 марта в СБУ на допрос по делу руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Савченко не явилась на допрос в связи с пребыванием в командировке в Страсбурге. Позже Савченко опубликовала в Facebook фотокопию письма на имя председателя СБУ Василия Грицака с обещанием прибыть на допрос в случае личного оповещения.

Как сообщала «Фраза», в четверг, 8 марта, Служба безопасности Украины задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром».

9 марта 2018 года стало известно о том, что согласно тексту подозрения, Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко.

Тэги: политика, государственный переворот, криминал, Надежда Савченко, Антон Геращенко, Владимир Рубан, государственная измена, подозрение

Комментарии

Колонка автора
14.03.18 21:43

Истинно британский ученый

Автор: Василий Тепляков

Статьи

15.03.18 09:22

Сможет ли Тимошенко обойти Порошенко на президентских выборах: прогнозы экспертов

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Савченко исключили из комитета нацбезопасности

Савченко исключили из комитета нацбезопасности
15.03.18 12:49
389
Последние новости
15.03.18 14:08

132 украинца обвиняются в торговле людьми в Греции
15.03.18 13:55

Москва заявила о намерении выслать британских дипломатов
15.03.18 12:53

Британские и российские СМИ дают прямо противоположные сведения об обстоятельствах смерти соратника Березовского
15.03.18 12:49

Савченко исключили из комитета нацбезопасности
15.03.18 12:36

Палатный: Парламентский комитет поддерживает идею стимулирования меценатства в сфере физической культуры и спорта
15.03.18 12:23

С нардепа Бакулина сняли неприкосновенность. Рада дала добро на его арест
15.03.18 11:48

Геращенко: Савченко подозревают в подготовке государственного переворота
15.03.18 11:44

Скрипаля могли отравить при помощи собственного автомобиля, – СМИ
15.03.18 11:21

Савченко заявила, что видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина»
15.03.18 10:52

В Украине стремительно дорожают социальные продукты

Интервью

14.03.18 09:34

Владимир Тихий: Власть боится, что правда о Евромайдане навредит

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
Британский МИД выпустил ролик с описанием актов российской агрессии в Украине и мире
Британский МИД выпустил ролик с описанием актов российской агрессии в Украине и мире
Британский МИД выпустил ролик с описанием актов российской агрессии в Украине и мире
Британский МИД выпустил ролик с описанием актов российской агрессии в Украине и мире
Великобритания в ООН обвинила Россию в потере контроля над химическим оружием. Россия ответила тем же
Великобритания в ООН обвинила Россию в потере контроля над химическим оружием. Россия ответила тем же
Не пропустите «Большой бокс» на «Интере»: Александр Гвоздик сразится с французом Амаром
Не пропустите «Большой бокс» на «Интере»: Александр Гвоздик сразится с французом Амаром
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
Фотограф рассказал, как директора школ навариваются на выпускных альбомах
Фотограф рассказал, как директора школ навариваются на выпускных альбомах
Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана
Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов