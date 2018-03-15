Геращенко: Савченко подозревают в подготовке государственного переворота

Народного депутата Украины Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота в Украине по делу главы центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как сообщает «112 Украина», на вопрос журналистов, в чем именно подозревают Савченко в «деле Рубана» советник МВД ответил: «Ее подозревают в соучастии и организации подготовки к перевороту. Савченко последний год ездила по военным частям, занималась, скажем так, агитацией подрывной деятельности».

Гарщенко отметил, что может быть поднят вопрос о лишении Савченко депутатской неприкосновенности.Также, по мнению Геращенко, Президент Украины Петр Порошенко может лишить Савченко звания Героя Украины, если подозрения подтвердятся.

«Звание Героя Украины присуждается президентом Украины. Если те подозрения, о которых я говорю, подтвердятся, то, я думаю, президент примет решение об отзыве звания Героя Украины у Савченко», — отметил Геращенко.

Как уточняет «Украинская правда», Генеральный прокурор Юрий Луценко внесет представление на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

Об этом он объявил с трибуны парламента. По его словам, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Ранее СМИ сообщали, что 12 марта Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко вызывают 13 марта в СБУ на допрос по делу руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Савченко не явилась на допрос в связи с пребыванием в командировке в Страсбурге. Позже Савченко опубликовала в Facebook фотокопию письма на имя председателя СБУ Василия Грицака с обещанием прибыть на допрос в случае личного оповещения.

Как сообщала «Фраза», в четверг, 8 марта, Служба безопасности Украины задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром».

9 марта 2018 года стало известно о том, что согласно тексту подозрения, Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко.