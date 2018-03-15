Савченко заявила, что видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина»

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что во время Революции Достоинства снайперов в отель «Украина» привел нынешний Председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она сказала во время сегодняшнего брифинга после возвращения из Мюнхена.

«Горбатюку не дают работать. Я лично давала ему показания», — сказала Савченко, имея ввиду начальника Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка, сообщает «Страна».



Она добавила, что Луценко призывал с трибуны идти в наступление. Он обещал, что будет оружие.



«Я видела как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас находятся в парламенте. Я видела как Парубий заводил снайперов в гостиницу „Украина“. Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления», — заявила Савченко.

Ранее СМИ сообщали, что народного депутата Украины Надежду Савченко могут обвинить в государственной измене. Согласно фабуле дела, именно она якобы вела переговоры с военными о свержении Президента Украины Петра Порошенко.