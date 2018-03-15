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В Украине стремительно дорожают социальные продукты

В Украине стремительно дорожают социальные продукты

В феврале в Украине подорожали 70% социальных продуктов. Как выяснили журналисты "Фразы", об этом сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

В первую очередь, подорожание коснулось мяса и продуктов из борщевого набора.



Эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей составили ТОП-5 продуктов питания, подорожавших больше всего.

Первое место занимает говядина, которая за месяц подорожала на 3,2 грн. за килограмм. Ее средняя цена в Украине составляет 120,4 грн. На втором месте мягкий сыр, который подорожал на 1,9 грн за килограмм. Его средняя стоимость - 90,9 грн. Третья ступенька за вареной колбасой, стоимость которой выросла за февраль на 1,2 грн. Ее средняя цена в Украине - 83,8 грн.за килограмм. Четвертое место в рейтинге подорожания у мороженой рыбы, за последний зимний месяц она добавила 1,1 грн. и стоит 67,6 грн. за килограмм. Замыкает пятерку свекла, которая поднялась в цене на 1 грн. и теперь средний ценник - 8,1 грн. за килограмм.

В процентном эквиваленте лидером подорожания является белокочанная капуста с подорожанием на 18% и средней ценой 5,9 грн. за килограмм. На втором месте рейтинга - свекла, которая подорожала на 14% до 8,1 грн. за килограмм. Замыкает тройку морковь, которая добавила 10%, и стоит 7,9 грн. Четвертое место занимает картофель с 8% роста цены и средним ценником в стране в 6,9 грн. за килограмм. Пятые в топе яблоки с 4% и ценой 18,2 грн. за килограмм.

По прогнозам экспертов, мясо, особенно дорогие сорта каждого вида, будут продолжать дорожать и дальше. 

Ранее «Фраза» сообщала, что в марте 2016 года овощи борщового набора с 18 по 25 марта подорожали на 7,2%, при этом больше всего выросла в цене свекла — на 40%, достигнув максимума за все годы независимости.

В апреле 2017 года овощи из борщового набора (капуста, картофель, лук, морковь, свекла) подорожали в среднем на 78,3%.

В январе 2018 года некоторые продукты подорожали сразу на 30%.

Тэги: Украина, общество, экономика, продукты питания, подорожание, борщевой набор

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