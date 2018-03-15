В России из самолета выпали 9 тонн золота

В России едва не потерпел крушение транспортный самолет Ан-12, груженный 9 тоннами золота. Как выяснили журналисты «Фразы», большая часть груза во время аварии вывалилась выпала из самолета на взлетной полосе и окрестностях аэродрома Якутска.

Как сообщает Telegram-канал Mash, сразу после взлета у Ан-12 оторвало одну из створок грузового люка.

На земле уже обнаружены несколько частей, вырванных из фюзеляжа лайнера.

Отмечается, что большая часть ценного груза во время аварии вывалилась из самолета, сейчас его пытаются собрать по всем окрестностям. В окрестностях аэродрома Якутска найдены уже 172 слитка. Каждый из них весит 20 кг.

Ранее СМИ сообщали, что в июне 2015 года мужчина выпал из самолета «British Airways» во время полета. Двое мужчин пробрались в отсек для шасси в самолете, летевшем из Йоханнесбурга в Лондон. Один из нелегалов упал на крышу магазина в британской столице. Второй безбилетный пассажир оказался в больнице.

В декабре 2013 года пассажир легкомоторного самолета выпал в океан у побережья американского штата Флорида.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2017 года в Китае во время взлета из самолета выпала стюардесса.