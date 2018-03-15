На Троещине взорвали полицейский автомобиль

В Киеве в Деснянском районе, на проспекте Маяковского, прогремел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейских.

Как сообщает Эспрессо, инцидент произошел на остановке общественного транспорта, впрочем, пока неизвестно, это произошло во время проверки документов у мужчины, или при других обстоятельствах. В результате детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта.

Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые должны установить, что именно взорвалось на остановке.

Ранее «Фраза» сообщала, что 12 января 2017 года вечером в Киеве прогремел взрыв в одном из домов Днепровского района. Взрывное устройство было заложено в почтовом ящике известного киевского догхантера Алексея Святогора.

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