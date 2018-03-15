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На Троещине взорвали полицейский автомобиль

На Троещине взорвали полицейский автомобиль

В Киеве в Деснянском районе, на проспекте Маяковского, прогремел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейских.

Как сообщает Эспрессо, инцидент произошел на остановке общественного транспорта, впрочем, пока неизвестно, это произошло во время проверки документов у мужчины, или при других обстоятельствах. В результате детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта.

Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые должны установить, что именно взорвалось на остановке.

Ранее «Фраза» сообщала, что 12 января 2017 года вечером в Киеве прогремел взрыв в одном из домов Днепровского района. Взрывное устройство было заложено в почтовом ящике известного киевского догхантера Алексея Святогора.

20 июля 2016 года в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Машина взорвалась на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

В феврале 2017 года в Киеве на ул. Короленковской, недалеко от ст. м «Олимпийская», прогремел подземный взрыв. Один человек получил ожоги лица.

30 мая 2017 года утром в Киеве на улице в Дарницком районе неизвестный застрелил мужчину. Объявлен план «Перехват». Погибшим оказался бывший и. о. директора «Укрспирта» Виктор Панков.

11 июня 2017 года в ​​Святошинском районе Киева на улице Малинской прохожий обнаружил на обочине женщину с огнестрельными ранениями. Пострадавшая скончалась в машине «скорой».

19 июля 2017 года в Киеве на парковке торгово-развлекательного центра «Проспект» возле станции метро «Черниговская» из автомата расстреляли человека.

В ночь на 24 августа в центре Киева двое неизвестных застрелили человека.

Тэги: Киев, полиция, взрыв, граната, криминал, Троещина

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