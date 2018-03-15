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В Украину возвращаются метели и снегопады

В Украину возвращаются метели и снегопады

Вследствие воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине 17-19 марта ожидаются сложные погодные условия. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

17 марта в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см); в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); в Украине порывы ветра 15-22 м/с, в северной половине на дорогах гололедица.

18 марта во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях сильные снегопады, метели (прирост снежного покрова 20-25 см); в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь с переходом в сильный снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь; в Украине порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

В то же время, 19 марта в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см); в юго-восточной половине страны порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах Украины гололедица.

Снижение ночной температуры до 10-16°, в южной части до 4-10° мороза. Отмечается, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), в большинстве центральных и восточных областей 3 (красный), что также усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

Ранее «Фраза» сообщала, что британские климатологи прогнозировали, что зима 2017-2018 будет очень снежной, морозы часто будут достигать тридцати градусов. Также эксперты прогнозировали, что эта зима станет самой холодной за последние 100 лет.

27 февраля 2018 года появилась информация о том, что в Украину идут сразу два циклона, которые принесут с собой сильные снегопады и метели.

Тэги: Киев, Украина, погода, похолодание, Хмельницкая область, метель, снегопад, Волынская область, Ивано-Франковская область

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