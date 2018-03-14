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В Парке Киевская Русь ожидается шоу-программа «Богатырские забавы»

В Парке Киевская Русь ожидается шоу-программа «Богатырские забавы»

«Парк Киевская Русь» приглашает взрослых и детей в этих выходные, 17 и 18 марта, окунуться в величественную эпоху Киевской Руси и отдохнуть в атмосфере Средневековья. Как віяснили журналисты «Фразы», в эти дни с 13:30 и до вечера будет проходить театрализовано-познавательная программа, посвященная эпохе богатырей.

Организаторы сообщают: «Гости увидят, какие доспехи защищали княжескую дружину тысячу лет назад, более того — их можно будет даже примерить в костюмерной и самому почувствовать, как это — надеть на себя десятки килограммов железа. Узнать много интересного и нового для себя можно будет во время презентации лошадей из „Княжеской конюшни“. Гости увидят ловкость всадников во время выступлений конно-трюкового театра. А также можно будет насладиться показательным выступлением „Рыцарский герц за даму сердца“, юмористическими выступлениями конного театра „Парк Киевская Русь“ и песнями от Весны.

Чтобы согреться, получить заряд позитива и сплотить семью, взрослых и маленьких посетителей пригласят принять участие в обряде „Сжигание обид“, в творческом конкурсе по стихосложению, в играх и танцевальных флеш-мобах.

Узнать больше о том, как жили наши предки, можно, посетив музеи исторического костюма и деревянного зодчества, осмотрев экспозиции осадной техники, кораблестроения и средневековых пыток.

Развлечься и почувствовать себя жителем средневекового Киева можно будет на таких локациях: конном ристалище для верховых прогулок, средневековом тире, княжеском монетном дворе для чеканки монет и канатном спуска „Полетайло“, где можно пролететь над Лесным озером».

«Парк Киевская Русь» представляет собой уникальный проект воссоздания Древнего Киева Х века в его полном размере. Проект не имеет аналогов во всем мире, а потому признан мировым сообществом как одна из ключевых исторических локаций.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен недалеко от Киева — в 45 минутах езды — в селе Копачов, Обуховский район, Киевская область. Маршрутки будут курсировать от станции метро «Выдубичи» в 11:00 и 13:00. Цена билета — 150 грн., для пенсионеров и студентов — 100 грн., для детей школьного возраста — 50 грн., дошкольникам — бесплатно. Подробная информация на сайте parkkyivrus.com

Тэги: Киев, Парк Киевская Русь

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