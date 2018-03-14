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Незадолго до смерти Хокинга ученые зафиксировали три мощнейших импульса из космоса

Незадолго до смерти Хокинга ученые зафиксировали три мощнейших импульса из космоса

Ученые Технологического университета Суинберна в Мельбурне (Австралия) зафиксировали два быстрых радиоимпульса, по яркости входящих в первую тройку подобных сигналов. Как выяснили журналисты «Фразы», сигналы обнаружены 9 и 11 марта 2018 года австралийским радиотелескопом Паркса.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на австралийские СМИ, первый из них был в 4,5 раза ярче следующего за ним по этому показателю быстрого радиоимпульса.

Другой быстрый радиовсплеск из первой тройки самых ярких недавно обнаружен командой Breakthrough Listen, которая занимается поиском сигналов инопланетных цивилизаций.

С 25 января 2001-го по 11 марта 2018-го, согласно каталогу быстрых радиоимпульсов, поддерживаемому Нидерландским институтом радиоастрономии, зафиксировано 33 таких сигнала, причем только один из них регистрировался сразу в двух годах (FRB 121102 в 2012-м и 2015-м).

Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромной энергии — такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Выдвигаются различные гипотезы, объясняющие происхождение быстрых радиоимпульсов, предполагающие, в том числе, активность инопланетной цивилизации.

Как сообщала «Фраза», 14 марта 2018 года у себя дома в Кембридже умер выдающийся физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг.

Напомним, летом 2017 года ученые, работающие над проектом Breakthrough Listen, посвященным поиску разумной внеземной жизни, обнаружили сразу 15 новых быстрых радиоимпульсов.

Тэги: космос, наука, вспышка, Стивен Хокинг, технологии

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