Темадня: Соцсети и знаменитости отреагировали на смерть Стивена Хокинга

Английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни. По словам родственников, Хокинг мирно скончался у себя дома в Кембридже рано утром в среду, 14 марта.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на многие года» — цитирует The Guardian слова детей Хокинга Люси, Роберта и Тима.

Они также подчеркнули, что «отвага и упорство Хокинга вместе с выдающимися способностями и юмором вдохновляли людей по всему свету». «Он однажды сказал: „Вселенная не значила бы так много, если бы в ней не жили люди, которых ты любишь“. Нам будет его бесконечно не хватать», — добавили дети.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отреагировали на смерть выдающегося астрофизика Стивена Хокинга напоминанием о его полете в невесомости. «Вспоминая Стивена Хокинга, известного физика и посла науки. Его теории раскрыли вселенную возможностей, которые мы и мир исследуем. Продолжайте лететь, как супермен в микрогравитации, как вы сказали космонавтам на Международной космической станции в 2014 году», — написало НАСА на официальной странице в Facebook.

Также управление опубликовало видео его полета в 2007 году, после которого ученый заявил: «Для меня это была настоящая свобода. Люди которые хорошо меня знают, говорят, что тогда у меня была самая большая улыбка, которую они когда-либо видели».

Отметим, что на момент написания материала, видео уже просмотрели 720 тысяч человек.

Известный астрофизик Нил Деграсс Тайсон посвятил уходу Хокинга небольшую теорию. «Его уход оставил после себя интеллектуальный вакуум. Но это не пустота. Подумайте об этом как о некой вакуумной энергии, пронизывающей ткань пространства-времени, которая не поддается измерению. Стивен Хокинг, покойся с миром, 1942-2018», — написал ученый на своей странице в Twitter.

Ученый и популяризатор науки Ричард Докинз на своей странице в Twitter сравнил Хокинга с Ньютоном, как его описал известный английский поэт Уильям Вордсворт. «Молчаливое лицо, мраморное изваяние разума, вечно плавающего в одиночестве по удивительным волнам мысли», — так Вордсворт описал Ньютона, а может предвидел и молчаливое лицо великого преемника Ньютона в кресле Лукасовского профессора«, — написал Докинз, имея ввиду должность, которую занимали Ньютон и Хокинг в Кембриджском университете.

Премьер Министр Великобритании Тереза Мэй на своей странице в Twitter выразила убеждение, что наследие великого ученого не будет забыто. «Профессор Стивен Хокинг был блестящим и экстраординарным умом — одним из величайших ученых своего поколения. Его мужество, юмор и решимость брать от жизни все, вдохновляли. Его наследие не будет забыто», — написала она.

Председатель Европейского совета Дональд Туск на своей странице в Twitter почтил память великого ученого короткой цитатой: «„Важно уже то, что вы просто не сдаетесь“. Вспоминая Стивена Хокинга».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также вспомнил именно эту фразу Хокинга на своей странице в Twitter.

Джонни Галэки, главный герой сериала «Теория большого взрыва», в одной из серий которого снялся Хокинг, выложил на своей странице в Istagram снимок актеров фильма со Стивеном Хокингом. «Покойтесь с миром, Стивен Хокинг. Нам будет не хватать не только вашего яркого ума, но и вашего чувства юмора», — подписал фотографию актер, процитировав фразу ученого о том, что «жизнь была бы слишком трагична, если бы не была так смешна».

Этот пост за 6 часов собрал почти 260 тыс. лайков и более 2 тысяч комментариев, что гораздо больше, чем обычное количество для этого блога.

Американский актер Маколей Калкин, звезда фильма «Один дома», вспомнил, что Хокинг был не только гением, но и любимым героем сериала про Симпсонов. «Только что узнал о смерти Стивена Хокинга. Для меня он одновременно был гением и любимым мультяшным персонажем Симпсонов. Нам тебя будет не хватать, дружище», — написал он на своей странице в Twitter.

Известная певица Кэти Перри написала в своем Twitter, «образовалась большая черная дыра за несколько часов до дня в честь числа Пи». При этом она пожелала встретиться с ним в следующий раз, когда это произойдет.

Известный украинский певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук на своей странице в Twitter вспомнил о том, как обсуждал теории Хокинга в университете с друзьями. «Тело его было приковано к креслу, но мозг облетел Вселенную», — заключает музыкант в своей короткой эпитафии.

Музыканты из рок-группы Foo Fighters процитировали на своей странице в Twitter знаменитые слова ученого о том, что «лучше смотреть на звезды, чем под ноги» и нецензурно выругались.

Соцсети и пользователи сайтов дружно откликнулись на смерть кумира эпитафиями и цитатами. А кто-то даже попытался расширить его теорию.