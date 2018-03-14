Главные новости за 14 марта 2018 года

Английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни. Эту информацию подтвердили родственники знаменитого ученого. «Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на многие года» — цитирует The Guardian слова детей Хокинга Люси, Роберта и Тима. По их словам, «отвага и упорство Хокинга вместе с выдающимися способностями и юмором вдохновляли людей по всему свету». «Он однажды сказал: „Вселенная не значила бы так много, если бы в ней не жили люди, которых ты любишь“. Нам будет его бесконечно не хватать», — добавили дети. В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на семью ученого сообщает, что Хокинг «мирно скончался у себя дома в Кембридже рано утром в среду».

Украина временно отказывается принимать участие в любых спортивных соревнованиях на территории России. Об этом заявил первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак. «Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России», — заявил Брынзак, добавив, что для снятия бойкота необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась», а «атмосфера перестала накаляться». «Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали», — заключил Брынзак.

Служба безопасности Украины совместно с Прокуратурой АР Крым разоблачила антиукраинскую сеть, которая готовила провокации и диверсии по заказу Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Правоохранители установили, что координировал антиукраинскую сеть Артем Бузила, который направлял указания сети непосредственно из администрации президента России. «Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Захарченко», — говорится в сообщении. Правоохранители провели 28 обысков у фигурантов дела в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях, во время которых обнаружили «доказательства причастности участников сети к совершению противоправных действий в интересах спецслужб РФ».

Министерство здравоохранения отменяет формы первичной медицинской документации — медицинские карты для школьников и студентов, талоны и диспансеризацию, которые считает «морально устаревшими». Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ. «Отныне медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно потеряли свою актуальность, но годами продолжали оставаться рудиментом советской бумагоориентированной системы здравоохранения», — отметили в МОЗ. «Приказом Министерства отменены последние талоны и отчетность по диспансерному наблюдению. МОЗ начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использования классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей», — подчеркивают в министерстве.

Уволенный с должности Госсекретаря США Рекс Тиллерсон в своей речи перед журналистами предупредил об опасном поведении России. Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал отставку Тиллерсона. Тиллерсон отметил, что Россия должна тщательно взвесить, насколько ее действия соответствуют интересам российского народа и мира в целом. Он также подчеркнул, что за время его пребывания на посту была сделана хорошая работа по улучшению отношений США с Китаем и сдерживанию прогресса северокорейской ядерной программы. В то же время глава Госдепа добавил, что немало еще предстоит сделать, чтобы ответить на тревожное поведение российской стороны.

Агентство Associated Press провело расследование случаев сексуального насилия над детьми, живущими на военных базах США. Речь идет о насилии одних несовершеннолетних над другими. В ходе расследования удалось выявить более 600 фактов насилия над детьми. Зафиксированы факты инцидентов с 2007 года с помощью интервью, записей и данных четырех основных военных подразделений и школ Пентагона в стране и за рубежом. Отмечается, что сообщения о таких случаях часто «умирают» на столах прокуроров, даже если виновный во всем признается. Нападения, за которыми в гражданском обществе следуют наказания и программы реабилитации, на военных базах игнорируются. Десятки тысяч детей, живущих на территориях военных формирований, не охвачены военным правом, поясняют эксперты. Они находятся под юрисдикцией Пентагона и Минюста США.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон принял решение о высылке российских дипломатов и созывает срочное заседание Совета безопасности ООН. Выступая в парламенте страны 14 марта Мэй отметила, что было правильно дать России шанс для ответа за инцидента в Солсбери. Однако, по словам Мэй, в России ответили с «полным пренебрежением». Мэй заявила, что РФ не предложила никаких объяснений, в том числе о наличии тайной программы по разработке химического оружия, что нарушает международное право. По словам британского премьера, правительство страны пришло к выводу, что российское правительство несет ответственность за инцидент в Солсбери. По ее словам, это было незаконным использованием государственной силы. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она.

Германия намерена радикально пересмотреть свою энергетическую политику, включая планы по закупке за рубежом ископаемых видов топлива. В частности Германия не исключает возможность отказа от российского газа. Новый Кабинет министров Германии во главе с Ангелой Меркель, планирует форсировать развитие возобновляемой энергетики, ускорить отказ от углеводородного топлива и диверсифицировать источники его поставок. Согласно плану, в ближайшие 12 лет доля энергии солнца, ветра и биомассы в выработке электроэнергии в Германии должна быть увеличена вдвое. На данный момент возобновляемые источники обеспечивают 33% энергопотребления, а к 2030-му этот показатель планируют увеличить до 66%.

Президент России Владимир Путин намерен с визитом посетить аннексированный Крым. В связи с приездом Путина российские спецслужбы 14 марта усилили контроль на границе с материковой Украиной и в оккупированном Севастополе. Путин приедет в Крым в рамках «рабочей поездки». Российский президент планирует побывать на митинге в Севастополе, в аэропорту «Симферополь», а также намерен осмотреть строящийся Керченский мост. При этом, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что участие главы РФ в митинге-концерте в Севастополе 14 марта «не связано с выборами». Сообщается, что ФСБ России усилила контроль граждан, пересекающих границу с аннексированным Крымом и материковой Украиной.

Журналисты нашли человека, который представлялся «испанским диспетчером» и рассказывал в эфире российских телеканалов об украинском следе в гибели рейса MH17 на Донбассе. Расследование было проведено «Радио Свобода» и группой румынских журналистов-расследователей RISE Project. «Диспетчер Карлос, якобы работал в киевском аэропорту „Борисполь“ и писал в твиттере под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество», — пишет издание. Указывается, что российская пропаганда активно умножала различные версии катастрофы.