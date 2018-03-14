В деле МН17 обнаружен фальшивый диспетчер, свидетельствовавший против Украины

Журналисты нашли человека, который представлялся «испанским диспетчером» и рассказывал в эфире российских телеканалов об украинском следе в гибели рейса MH17 на Донбассе. Как выяснили журналисты «Фразы», расследование было проведено «Радио Свобода» и группой румынских журналистов-расследователей RISE Project.

«Диспетчер Карлос, якобы работал в киевском аэропорту „Борисполь“ и писал в твиттере под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, оказался человеком по имени Хосе Кароса Барриос Санчес. Он судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество», — пишет издание.

Указывается, что российская пропаганда активно умножала различные версии катастрофы.

«Одна из них основана на сообщениях «испанского диспетчера», который не только писал в твиттере, но и был показан в эфире испанского подразделения канала Russia Today. Авторы расследования нашли Санчеса и пообщались с ним в WhatsApp. Он утверждает, что получил в общем 48 тысяч долларов из российских источников, в качестве платы за свою роль «испанского диспетчера Карлоса», — пишет «Радио Свобода».

Также Санчес уверяет, что может предоставить доказательства, подтверждающие связь россиян с учетной записью @spainbuca в твиттере, а также банковские данные и записи разговоров с работниками Russia Today.

Хотя он так и не предоставил их по просьбе авторов расследования. RT сказала, что никогда не осуществляла такие платежи.

Отмечается, что историю о «испанском диспетчере» использовал также и президент России Владимиром Путиным в разговоре с режиссером Оливером Стоуном.

Глава Кремля сказал, что за катастрофой малайзийского «Боинга» над Донбассом мог наблюдать диспетчер «испанского происхождения» из аэропорта Киева, который якобы видел боевой самолет рядом с рейсом MH17.

Ранее «Фраза» сообщала, что самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористической организацией «ДНР». Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. обнародовал отчет о причинах катастрофы самолета МН17. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук». В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую «выпустили из зенитно-ракетного комплекса „Бук“ на востоке Украины».

3 марта 2016 года был установлен номер зенитного ракетного комплекса «Бук», которым был сбит «Боинг».

28 сентября 2016 года родственникам погибших в катастрофе самолета рейса MH 17 «Малазийских авиалиний» сообщили, что самолет был сбит ракетой «Бук», которая была завезена из России, с подконтрольной пророссийским боевикам территории на Донбассе.

В марте 2017 года появилась информация о ттом, что ключевым организатором транспортировки «Бука», из которого предположительно был сбит самолет рейса MH17, был отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский по прозвищу «Хмурый».

8 декабря 2017 года появилась информация о том, что во время совместного расследования «The Insider» и «Bellingcat» удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом над Донбассом малазийском «Боинге» MН-17. Это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев с позывным «Дельфин», главный инспектор Центрального военного округа России.

В январе 2018 года появилась информация о том, что оператор ракетной установки «Бук» мог не знать, что стреляет в пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний».