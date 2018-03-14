Великобритания официально обвинила Россию в отравлении Скрипаля и объявила о жестких ответных мерах

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как выяснили журналисты «Фразы», Лондон принял решение о высылке российских дипломатов и созывает срочное заседание Совета безопасности ООН.

Как сообщает The Guardian, выступая в парламенте страны 14 марта Мэй отметила, что было правильно дать России шанс для ответа за инцидента в Солсбери. Однако, по словам Мэй, в России ответили с «полным пренебрежением».

Мэй заявила, что РФ не предложила никаких объяснений, в том числе о наличии тайной программы по разработке химического оружия, что нарушает международное право.

По словам британского премьера, правительство страны пришло к выводу, что российское правительство несет ответственность за инцидент в Солсбери. По ее словам, это было незаконным использованием государственной силы. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она.

«Согласно Венской конвенции мы высылаем из страны 23 дипломатов, которые были определены как российские разведчики. У них есть неделя, чтобы покинуть страну», — сказала Мэй, напомнив, что после убийства Александра Литвиненко Британия выслала четырех российских дипломатов.

Как сообщает «Европейская правда», также приостанавливаются все дипломатические контакты на высоком уровне, в том числе отменяется приглашение глав МИД РФ Сергея Лаврова посетить Лондон.

Официальный Лондон не будет отправлять своих представителей на предстоящий Чемпионат мира по футболу в Россию.

Премьер также сообщила о введении усиления проверок в Британии частных рейсов из РФ и замораживании российских государственных активов. Она надеется, что эти меры поддержат обе партии в парламенте. «Для этих людей или их денег в нашей стране нет места», — сказала Мэй.

Как сообщает ВВС со ссылкой на заявление британского МИД, Великобритания также созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить странам-членам о результатах расследования отравления Скрипаля.

Министерство иностранных дел отметило, что инцидент в Солсбери, после которого Скрипаль находится в критическом состоянии, «отвечает хорошо сложившейся схеме российской государственной агрессии».

Как сообщала «Фраза», 6 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.