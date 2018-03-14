Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Великобритания официально обвинила Россию в отравлении Скрипаля и объявила о жестких ответных мерах

Великобритания официально обвинила Россию в отравлении Скрипаля и объявила о жестких ответных мерах

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как выяснили журналисты «Фразы», Лондон принял решение о высылке российских дипломатов и созывает срочное заседание Совета безопасности ООН.

Как сообщает The Guardian, выступая в парламенте страны 14 марта Мэй отметила, что было правильно дать России шанс для ответа за инцидента в Солсбери. Однако, по словам Мэй, в России ответили с «полным пренебрежением».

Мэй заявила, что РФ не предложила никаких объяснений, в том числе о наличии тайной программы по разработке химического оружия, что нарушает международное право.

По словам британского премьера, правительство страны пришло к выводу, что российское правительство несет ответственность за инцидент в Солсбери. По ее словам, это было незаконным использованием государственной силы. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она.

«Согласно Венской конвенции мы высылаем из страны 23 дипломатов, которые были определены как российские разведчики. У них есть неделя, чтобы покинуть страну», — сказала Мэй, напомнив, что после убийства Александра Литвиненко Британия выслала четырех российских дипломатов.

Как сообщает «Европейская правда», также приостанавливаются все дипломатические контакты на высоком уровне, в том числе отменяется приглашение глав МИД РФ Сергея Лаврова посетить Лондон.

Официальный Лондон не будет отправлять своих представителей на предстоящий Чемпионат мира по футболу в Россию.

Премьер также сообщила о введении усиления проверок в Британии частных рейсов из РФ и замораживании российских государственных активов. Она надеется, что эти меры поддержат обе партии в парламенте. «Для этих людей или их денег в нашей стране нет места», — сказала Мэй.

Как сообщает ВВС со ссылкой на заявление британского МИД, Великобритания также созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить странам-членам о результатах расследования отравления Скрипаля.

Министерство иностранных дел отметило, что инцидент в Солсбери, после которого Скрипаль находится в критическом состоянии, «отвечает хорошо сложившейся схеме российской государственной агрессии».

Как сообщала «Фраза», 6 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

Тэги: отравление, Великобритания, Россия, мир, санкции, покушение, активы, дипломаты, Тереза Мэй, Сергей Скрипаль

Комментарии

Колонка автора
09.03.18 09:55

«Электронные копии» умерших и пять стадий горя

Автор: Евгений Середа

Статьи

14.03.18 09:05

Плюс деэлектрификация всей Украины!

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

#Темадня: Соцсети и знаменитости отреагировали на смерть Стивена Хокинга

#Темадня: Соцсети и знаменитости отреагировали на смерть Стивена Хокинга
14.03.18 16:49
227
Последние новости
14.03.18 17:32

Незадолго до смерти Хокинга ученые зафиксировали три мощнейших импульса из космоса
14.03.18 16:49

#Темадня: Соцсети и знаменитости отреагировали на смерть Стивена Хокинга
14.03.18 16:16

Чтобы Путин ответил на звонок Порошенко, договаривается Медведчук, — Погребинский
14.03.18 16:14

В деле МН17 обнаружен фальшивый диспетчер, свидетельствовавший против Украины
14.03.18 15:18

Великобритания официально обвинила Россию в отравлении Скрипаля и объявила о жестких ответных мерах
14.03.18 15:03

Путин едет в аннексированный Крым. Порошенко уже отреагировал
14.03.18 14:46

Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
14.03.18 14:27

Под Киевом во дворе детского сада зверски убили многодетную мать
14.03.18 13:44

Германия может отказаться от российского газа, - СМИ
14.03.18 12:54

Британская полиция опрашивает российских эмигрантов и разыскивает загадочную пару в деле об отравлении Скрипаля, – СМИ

Интервью

14.03.18 09:34

Владимир Тихий: Власть боится, что правда о Евромайдане навредит

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
Фотограф рассказал, как директора школ навариваются на выпускных альбомах
Фотограф рассказал, как директора школ навариваются на выпускных альбомах
Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана
Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
Жена Порошенко не смогла прочесть «Заповит» Шевченко. Соцсети в шоке
Жена Порошенко не смогла прочесть «Заповит» Шевченко. Соцсети в шоке
Путин признался, что в 2014 году дал согласие сбить самолет, летевший из Украины в Турцию
Путин признался, что в 2014 году дал согласие сбить самолет, летевший из Украины в Турцию
В центре Нью-Йорка вертолет упал в пролив
В центре Нью-Йорка вертолет упал в пролив
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов