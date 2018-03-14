Путин едет в аннексированный Крым. Порошенко уже отреагировал

Президент России Владимир Путин намерен с визитом посетить аннексированный Крым. Как выяснили журналисты «Фразы», в связи с приездом Путина российские спецслужбы 14 марта усилили контроль на границе с материковой Украиной и в оккупированном Севастополе.
Как уточняет «Крым.Реалии», Путин приедет в Крым в рамках «рабочей поездки».
Российский президент планирует побывать на митинге в Севастополе, в аэропорту «Симферополь», а также намерен осмотреть строящийся Керченский мост.
При этом, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что участие главы РФ в митинге-концерте в Севастополе 14 марта «не связано с выборами».
Сообщается, что ФСБ России усилила контроль граждан, пересекающих границу с аннексированным Крымом и материковой Украиной.
«Силовики беседуют с каждым по 15-20 минут, проверяют металлодетектором, багаж обследуют собаки», — сказано в публикации. Также отмечается, что на ряде улиц оккупированного Севастополя из-за приезда Путина ограничили движение транспорта.
В свою очередь, как сообщает «Интерфакс-Украина», Президент Украины Петр Порошенко назвал провокацией визит Путина в Крым.
«Это опасная провокация, когда сегодня президент России Путин, прямо перед выборами, специально едет на оккупированную территорию, посетит Симферополь и Севастополь. Именно поэтому важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма», — подчеркнул Порошенко на на совместной с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом встрече с представителями СМИ.
Сам президент ван дер Беллен отметил, что выборы российского президента на территории аннексированного Крыма не могут быть правомочными.
«С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправна, была и есть, и это также является и позицией Европейского Союза, поэтому на территории не могут проходить правомочные выборы в российский парламент или президента», — сказал президент Австрии.
При этом он подчеркнул: «Это не только моя точка зрения. Это однозначная точка зрения всего австрийского правительства».
Ранее СМИ сообщали, что в прошлый раз Путин посещал Крым в ноябре 2017 года.
Напоминаем, что выборы президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма. Российские СМИ сообщали, что Путин поедет голосовать за себя в Крым, чтобы поднять там явку. Позже однако было решено, что президент останется в Москве и проголосует по месту прописки.