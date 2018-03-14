Путин едет в аннексированный Крым. Порошенко уже отреагировал

Президент России Владимир Путин намерен с визитом посетить аннексированный Крым. Как выяснили журналисты «Фразы», в связи с приездом Путина российские спецслужбы 14 марта усилили контроль на границе с материковой Украиной и в оккупированном Севастополе.

Как уточняет «Крым.Реалии», Путин приедет в Крым в рамках «рабочей поездки».

Российский президент планирует побывать на митинге в Севастополе, в аэропорту «Симферополь», а также намерен осмотреть строящийся Керченский мост.

При этом, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что участие главы РФ в митинге-концерте в Севастополе 14 марта «не связано с выборами».

Сообщается, что ФСБ России усилила контроль граждан, пересекающих границу с аннексированным Крымом и материковой Украиной.

«Силовики беседуют с каждым по 15-20 минут, проверяют металлодетектором, багаж обследуют собаки», — сказано в публикации. Также отмечается, что на ряде улиц оккупированного Севастополя из-за приезда Путина ограничили движение транспорта.

В свою очередь, как сообщает «Интерфакс-Украина», Президент Украины Петр Порошенко назвал провокацией визит Путина в Крым.

«Это опасная провокация, когда сегодня президент России Путин, прямо перед выборами, специально едет на оккупированную территорию, посетит Симферополь и Севастополь. Именно поэтому важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма», — подчеркнул Порошенко на на совместной с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом встрече с представителями СМИ.

Президент Украины также поблагодарил Австрию за позицию о непризнании результатов выборов, а также о решении не направлять своих наблюдателей на оккупированную территорию.

Сам президент ван дер Беллен отметил, что выборы российского президента на территории аннексированного Крыма не могут быть правомочными.

«С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправна, была и есть, и это также является и позицией Европейского Союза, поэтому на территории не могут проходить правомочные выборы в российский парламент или президента», — сказал президент Австрии.



При этом он подчеркнул: «Это не только моя точка зрения. Это однозначная точка зрения всего австрийского правительства».

Ранее СМИ сообщали, что в прошлый раз Путин посещал Крым в ноябре 2017 года.

Напоминаем, что выборы президента РФ состоятся 18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма. Российские СМИ сообщали, что Путин поедет голосовать за себя в Крым, чтобы поднять там явку. Позже однако было решено, что президент останется в Москве и проголосует по месту прописки.