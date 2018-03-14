Под Киевом во дворе детского сада зверски убили многодетную мать

В Фастове Киевской области во дворе детского сада неизвестный нанес более десяти колото-резаных ран многодетной матери. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

«В полицию Фастова позвонил дежурный врач медицинского учреждения и сообщил, что к ним обратилась с многочисленными ножевыми ранениями женщина и потеряла сознание. Не приходя в сознание от полученных телесных повреждений она скончалась в операционном отделении больницы», — отметили в полиции.

Погибшей оказалась 43-летняя мать троих детей, вдова, частный предприниматель.

Правоохранители выяснили, что женщина шла в детский сад, чтобы забрать сына. У входа в дошкольное учреждение на нее сзади напал неизвестный мужчина и начал наносить ножевые ранения.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Сейчас на месте преступления работают кинологи и криминалисты, устанавливаются свидетели трагедии.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2017 года в центре Киева на глазах у сына зверски убили ветерана АТО.