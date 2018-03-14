Германия может отказаться от российского газа, - СМИ

Германия намерена радикально пересмотреть свою энергетическую политику, включая планы по закупке за рубежом ископаемых видов топлива. Как выяснили журналисты «Фразы», в частности Германия не исключает возможность отказа от российского газа.



Как сообщает «Deutsche Welle», новый Кабинет министров Германии во главе с Ангелой Меркель, планирует форсировать развитие возобновляемой энергетики, ускорить отказ от углеводородного топлива и диверсифицировать источники его поставок.

Согласно плану, в ближайшие 12 лет доля энергии солнца, ветра и биомассы в выработке электроэнергии в Германии должна быть увеличена вдвое. На данный момент возобновляемые источники обеспечивают 33% энергопотребления, а к 2030-му этот показатель планируют увеличить до 66%.

В 2019-2020 годах Германия планирует увеличить генерирующие мощности «как ветропарков на суше, так и фотовольтаики соответственно на 4 гигаватт», это равно приблизительно 7-8 атомным электростанциям.

План предусматривает также сокращение газовой генерации, которая сейчас обеспечивает 12% энергобаланса страны.

Новое правительство Германии также намерено провозгласить национальной целью сокращение энергопотребления до 2050 года на 50 процентов. Достижение столь амбициозной цели должны обеспечить энергосбережение и повышение энергоэффективности во всех сферах жизни.

«Это — плохая новость для „Газпрома“, который, обосновывая, к примеру, необходимость „Северного потока-2“, исходит из растущего или хотя бы стабильного энергопотребления и, в частности, использования природного газа в Германии и в целом в ЕС», — говорится в материале.

О развитии газового сотрудничества с Россией, в том числе строительстве трубопровода «Nord Stream 2» в плане Меркель не говорится.

Ранее СМИ сообщали, что рекордных 41% электроэнергии из возобновляемых источников Германия получила в марте этого года.