Британская полиция опрашивает российских эмигрантов и разыскивает загадочную пару в деле об отравлении Скрипаля, – СМИ

Британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, проживающим в Англии российским бизнесменам предъявляют на опознание фотографию, на которой запечатлены два человека — мужчина с темными волосами и женщина-блондинка.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, на вид им лет 35-40, они находятся на улице, изображают влюбленную пару. Их лица плохо видны. Источник также сообщил, что судя по разговорам полицейских, эта пара появлялась рядом со Скрипалем в некоторых местах, а в день его отравления улетела из Англии.

«Полицейские спрашивают, знакомы ли опрашиваемые с этими людьми, видели ли их с кем-то из российских бизнесменов. Почему-то полагают, что эта пара из России. Также задают вопросы, не поступали ли бизнесменам угрозы, связанные с тем, что этих людей нельзя опознавать», — добавил он.

Между тем, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белый дом, президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй согласился, что «правительство Российской Федерации должно предоставить однозначные ответы касательно того, как это химическое оружие, разработанное в России, могло быть использовано в Соединенном Королевстве».

В сообщении также указывается, что «два лидера пришли к согласию в том, что лица, использующие эти гнусные средства поражения и нарушающие международные законы, должны столкнуться с последствиями».

Кроме того, в заявлении приводятся слова Трампа, согласно которым «США поддерживают своего близкого союзника и готовы предоставить Великобритании любую помощь» в расследовании инцидента.

Как сообщала «Фраза», 6 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.