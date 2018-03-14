Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Католикос всех армян Гарегин II освятит армянскую церковь в Днепре

Католикос всех армян Гарегин II освятит армянскую церковь в Днепре

Католикос Всех Армян Гарегин II освятит армянскую церковь Святого Григора Лусаворича в Днепре. Как выяснили журналисты «Фразы», он также примет участие в ряде знаковых мероприятий армянской диаспоры страны.

Как сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на Украинскую епархию ААЦ, 16 марта Его Святейшество Гарегин II посетит квартальную конференцию Союза армян Украины, которая пройдет в гостинице «Hyatt Regency Kyiv».

Также Католикос Гарегин II проведет чин освящения фундамента возводящегося в столице Украины армянского кафедрального собора. В церемонии примут участие глава Украинской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Маркос Оганесян, председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Украине Андраник Манукян, главы региональных армянских общин, входящих в состав САУ, представители духовенства.

Как отметил пресс-службе Союза армян Украины священник Киевской Часовни Србоц Наатакац Отец Карапет Гарибян, в ходе визита Гарегина Второго в Украину, в Днепре, 17 марта состоится торжественная церемония освящения и открытия Армянской Апостольской церкви Святого Григора Лусаворича.

Мероприятия проводятся при поддержке Союза армян Украины, Украинской епархии Армянской Апостольской церкви, Посольства РА в Украине.

Напомним, строящийся в Киеве собор будет одним из самых больших армянских храмов Европы.

Как известно, строительство церквей, идентификация, восстановление и сохранение, является одним из основных направлений деятельности армянской диаспоры Украины. По словам Главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна, согласно армянским традициям, церковь является не только духовным центром, но и выполняет роль культурного очага.

Как сообщала «Фраза», 23 сентября 2012 года в Донецке, состоялось освящение и закладка фундамента новой армянской церкви.

В конце 2015 года в Черновцах состоялись мероприятия, посвященные 140-летию со дня освящения армянской церкви Святых Апостолов Петра и Павла. В мероприятиях приняли участие представители духовенства, черновицкой армянской общины и жители города.

Тэги: Днепр, церковь, армянская диаспора

Комментарии

Колонка автора
09.03.18 09:55

«Электронные копии» умерших и пять стадий горя

Автор: Евгений Середа

Статьи

14.03.18 09:05

Плюс деэлектрификация всей Украины!

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

#Темадня: Соцсети и знаменитости отреагировали на смерть Стивена Хокинга

#Темадня: Соцсети и знаменитости отреагировали на смерть Стивена Хокинга
14.03.18 16:49
227
Последние новости
14.03.18 17:32

Незадолго до смерти Хокинга ученые зафиксировали три мощнейших импульса из космоса
14.03.18 16:49

#Темадня: Соцсети и знаменитости отреагировали на смерть Стивена Хокинга
14.03.18 16:16

Чтобы Путин ответил на звонок Порошенко, договаривается Медведчук, — Погребинский
14.03.18 16:14

В деле МН17 обнаружен фальшивый диспетчер, свидетельствовавший против Украины
14.03.18 15:18

Великобритания официально обвинила Россию в отравлении Скрипаля и объявила о жестких ответных мерах
14.03.18 15:03

Путин едет в аннексированный Крым. Порошенко уже отреагировал
14.03.18 14:46

Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
14.03.18 14:27

Под Киевом во дворе детского сада зверски убили многодетную мать
14.03.18 13:44

Германия может отказаться от российского газа, - СМИ
14.03.18 12:54

Британская полиция опрашивает российских эмигрантов и разыскивает загадочную пару в деле об отравлении Скрипаля, – СМИ

Интервью

14.03.18 09:34

Владимир Тихий: Власть боится, что правда о Евромайдане навредит

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
Фотограф рассказал, как директора школ навариваются на выпускных альбомах
Фотограф рассказал, как директора школ навариваются на выпускных альбомах
Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана
Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
Жена Порошенко не смогла прочесть «Заповит» Шевченко. Соцсети в шоке
Жена Порошенко не смогла прочесть «Заповит» Шевченко. Соцсети в шоке
Путин признался, что в 2014 году дал согласие сбить самолет, летевший из Украины в Турцию
Путин признался, что в 2014 году дал согласие сбить самолет, летевший из Украины в Турцию
В центре Нью-Йорка вертолет упал в пролив
В центре Нью-Йорка вертолет упал в пролив
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов