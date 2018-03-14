Украина отказалась от участия в любых спортивных соревнованиях в России. Это взбесило главу Ассоциации борьбы

Украина временно отказывается принимать участие в любых спортивных соревнованиях на территории России. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак в комментарии «Спорт-Экспресс».

«Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России», — заявил Брынзак, добавив, что для снятия бойкота необходимо, чтобы «общая политическая ситуация улучшилась», а «атмосфера перестала накаляться».

«Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали», — заключил Брынзак.

В то же время президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбрус Тедеев в комментарии тому же изданию резко раскритиковал это решение. «Это такая извращенная политика — кто наперегонки быстрее примет более идиотское решение. Мы уже обогнали древних людей по своей идиотичности, те останавливали войны ради спортивных соревнований. Нынешние украинские политики все делают наоборот», — заявил Тедеев.

Он напомнил, что на подготовку к соревнованиям были потрачены большие деньги, за которые теперь кто-то должен ответить. «Не поедем, какой-то Джон за нас решил, и мы не поедем. А то, что на подготовку потрачены миллионы, это никого не интересует. Кто за это ответит? Видите ли, непатриотично участвовать в соревнованиях в России», — негодует функционер.

При этом Тедеев подчеркнул, что спортсмены долгое время готовились и «зализывали травмы», а за них принимает решение «какой-то Вася, который капли пота ни разу не пролил на тренировках».

Как сообщали СМИ, 13 марта 2018 года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что сборная Украины по биатлону не примет участия в девятом этапе Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюмени. Он отметил, «что государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, но все правила имеют исключения».

Известно также, что борцы сборной Украины должны были принимать участие в чемпионате Европы в Каспийске.