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Минздрав отменяет талоны, диспансеризацию и медкарты для школы

Минздрав отменяет талоны, диспансеризацию и медкарты для школы

Министерство здравоохранения с 13 марта отменяет формы первичной медицинской документации — медицинские карты для школьников и студентов, талоны и диспансеризацию, которые считает «морально устаревшими». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе МОЗ.

«Отныне медицинские работники не обязаны заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы, которые уже давно потеряли свою актуальность, но годами продолжали оставаться рудиментом советской бумагоориентированной системы здравоохранения», — отметили в МОЗ.

«Приказом Министерства отменены последние талоны и отчетность по диспансерному наблюдению. МОЗ начинает переход на цивилизованную модель вызовов врачей на дом и использования классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей», — подчеркивают в министерстве.

«Вместо бумажных талонов вводится обновленная форма 074/о „Журнал регистрации амбулаторных пациентов“. Эта форма будет стандартом учета визитов пациентов в медицинских информационных системах и будет формироваться автоматически из записей амбулаторной карты», — отметили в МОЗ.

«Диспансеризация» — регулярный осмотр здоровых людей — не существует и не признается в цивилизованных странах мира как эффективная модель здравоохранения. Кроме того, почти везде «диспансеризация» в Украине проводится на бумаге. По сути, врачи заполняли кипы форм, которые вообще не имели никакого смысла. Украина переходит на модель регулярных скрининговых осмотров по группам риска со середины года«, — пояснила и.о. министра здравоохранения в Facebook.

«Отменяется медицинская карта ребенка для поступления в школу и детский сад. Дети должны пройти только обычные медицинские осмотры у врача и получить стандартную справку», — сообщила Супрун.

Ранее СМИ сообщали, что также отменяется форма № 025-3/о «Медицинская карта студента». У всех студентов будет обычная амбулаторная карта.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, диспансеризация

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