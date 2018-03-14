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На военных базах США изнасиловали более 600 детей

На военных базах США изнасиловали более 600 детей

Агентство Associated Press провело расследование случаев сексуального насилия над детьми, живущими на военных базах США. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о насилии одних несовершеннолетних над другими.

В ходе расследования удалось выявить более 600 фактов насилия над детьми.

Зафиксированы факты инцидентов с 2007 года с помощью интервью, записей и данных четырех основных военных подразделений и школ Пентагона в стране и за рубежом.

Отмечается, что сообщения о таких случаях часто «умирают» на столах прокуроров, даже если виновный во всем признается. Нападения, за которыми в гражданском обществе следуют наказания и программы реабилитации, на военных базах игнорируются, заявляет AP.

Десятки тысяч детей, живущих на территориях военных формирований, не охвачены военным правом, поясняют эксперты. Они находятся под юрисдикцией Пентагона и Минюста США.

Агентство приводит пример: на американской базе в Японии 17-летний мальчик увез ровесницу к себе домой и изнасиловал, что подтвердил медицинский осмотр девушки, однако дело замяли — прокуроры предпочитают не иметь дела с такими случаями.

«Вооруженные силы — огромное поле для работы. Но военным хочется скрывать происходящее, потому что люди от них ждут определенных вещей, и они пытаются поддерживать образ», — рассказывает одна из пострадавших на базе в Германии Леандра Мулла, которую бывшая подруга потащила в укромное место, а затем запустила руку ей в штаны.

Насильники, подчеркивает AP, не получают ни психологического лечения, ни наказания — некоторых перебрасывают на другие военные объекты или на гражданку. К примеру, когда 10-летний мальчик признался в сексуальном домогательстве двух своих сестер, юристы и следователи ничем не могли помочь, и семье пришлось переехать.

Минобороны США сообщило агентству, что серьезно относится к подобным инцидентам, и пообещало предпринять «соответствующие действия», чтобы решить проблему. Однако в AP отмечают, что Пентагон не представляет масштабов происходящего.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2017 году в полицию обратились 1100 детей с сообщениями о случаях насилия как в отношении них, так и относительно их близких.

Тэги: США, изнасилование, мир, дети, насилие, криминал

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