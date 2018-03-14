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В Нигерии арестовано судно с 16 украинцами на борту

В Нигерии арестовано судно с 16 украинцами на борту

В Нигерии арестовали швейцарский танкер San Padre Pio с украинским экипажем, состоящим из 16 моряков за незаконную торговлю топливом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на сайте FleetMon, специализирующемся на отслеживании кораблей в режиме реального времени.

В частности, как сообщается, Военно-морской флот Нигерии в заявлении от 9 марта сообщил об аресте танкера San Padre Pio с 16 украинскими моряками и около 5 тысяч тонн груза на борту за несанкционированный вход в воды Нигерии и незаконную торговлю топливом.

«Судно с 16 украинскими моряками было арестовано еще 23 января, но об этом инциденте стало известно только в марте. Сейчас танкер закреплен на причале в Бонне (юго-восток Нигерии). Почему так долго нигерийский военно-морской флот не делал объявлений — непонятно», — пишет FleetMon.

Капитан танкера Андрей Васьков заявил, что у судна было разрешение от нигерийского флота на отправку груза в Нигерию. По его словам, это их пятый заход в нигерийский порт с нефтепродуктами.

Как сообщала «Фраза», 13 марта 2018 года стало известно, что суд Греции приговорил украинского моряка Дениса Бровченко к 180 годам тюремного заключения по обвинению в организации перевозки сирийских беженцев.

Тэги: судно, Украина, арест, Нигерия, моряк

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