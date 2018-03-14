Трамп объяснил причину увольнения Тиллерсона. У журналистов есть свои предположения

Уволенный с должности Госсекретаря США Рекс Тиллерсон в своей речи перед журналистами предупредил об опасном поведении России. Как выяснили журналисты «Фразы», президент США Дональд Трамп уже прокомментировал отставку Тиллерсона.



Тиллерсон отметил, что Россия должна тщательно взвесить, насколько ее действия соответствуют интересам российского народа и мира в целом.



Он также подчеркнул, что за время его пребывания на посту была сделана хорошая работа по улучшению отношений США с Китаем и сдерживанию прогресса северокорейской ядерной программы, сообщает УНИАН.



В то же время глава Госдепа добавил, что немало еще предстоит сделать, чтобы ответить на тревожное поведение российской стороны.



«Продолжение политики России по нынешнему курсу, вероятно, приведет к углублению изоляции, в такой сиуации никто не заинтересован», — подытожил он.



В то же время в СМИ появилась информация о том, что накануне отставки, Президент США Дональд Трамп заставил Тиллерсона съесть завядший салат. Об этом пишет The Wall Street Journal.



По данным газеты, это произошло в ходе визита в Китай, на приеме в парламенте страны. Трамп забеспокоился, что нетронутый салат «Цезарь» обидит принимающую сторону. Поэтому он призвал госсекретаря съесть заветрившееся блюдо. «Рекс, ешь салат», — сказал президент. Тиллерсон в ответ рассмеялся.



The Wall Street Journal отмечает, что произошедшее демонстрирует неловкие отношения между политиками.



Как уточняет «Интерфакс-Украина», сам Трамп объяснил причины увольнения Тиллерсона с поста госсекретаря разногласиями между ними, главным из которых является подход к соглашению с Ираном по атому.



«Посмотрите на сделку с Ираном. Я считаю, она ужасна. Он считает, что она ОК. Я еще раньше хотел разорвать ее или что-нибудь с ней сделать, он считал несколько иначе. Мы с ним думали по разному», — сказал президент.



Трамп отметил, что они с Тиллерсоном «хорошо ладили, но расходились в деталях».



«С Майком Помпео (преемником Р.Тиллерсона на посту госсекретаря) у нас очень схожие подходы. Думаю, что все пойдет очень хорошо», — добавил Трамп.



СМИ, комментируя заявления президента США и отставку Р.Тиллерсона, считают, что их можно считать индикатором того, что Д.Трамп уже принял решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном по иракскому атому от июля 2015 года.

Ранее «Фраза» сообщала, что 13 марта 2018 года Госсекретарь США Рекс Тиллерсон был уволен со своего поста. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.