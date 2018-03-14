Знаменитый британский физик Стивен Хокинг скончался в 30 годовщину Дня числа Пи

Английский физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался на 77 году жизни. Как выяснили журналисты «Фразы», эту информацию подтвердили родственники знаменитого ученого.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на многие года» — цитирует The Guardian слова детей Хокинга Люси, Роберта и Тима.

По их словам, «отвага и упорство Хокинга вместе с выдающимися способностями и юмором вдохновляли людей по всему свету». «Он однажды сказал: „Вселенная не значила бы так много, если бы в ней не жили люди, которых ты любишь“. Нам будет его бесконечно не хватать», — добавили дети.

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на семью ученого сообщает, что Хокинг «мирно скончался у себя дома в Кембридже рано утром в среду».

Широкую известность Стивен Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров. Ученый много внимания уделял и таким актуальным проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и социальное неравенство.

Главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр. Он высказал гипотезу о том, что черные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение по своему горизонту событий, и, в конце концов, «умирают».

Большую часть жизни физик провел в инвалидном кресле. Признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу, стали проявляться у Хокинга в начале 1960-х, когда ему было чуть больше 20 лет.

В честь ученого назвали астероид главного пояса 7672 Хокинг, открытый 24 октября 1995 года.

Отметим, что с 1988 года 14 марта ежегодно отмечается неофициальный праздник — День числа Пи. Обычно его празднуют в 1:59:26 дня (в 12-часовой системе), но придерживающиеся 24-часовой системы люди предпочитают отмечать праздник ночью. Этому дню посвящен сегодняшний дудл Гугла.

Как сообщала «Фраза», летом 2015 года более тысячи ученых, инженеров и исследователей подписали письмо, в котором предупреждается об опасностях, связанных с разработкой автономных систем вооружения, использующих ИИ. Среди подписантов были Маск, Хокинг и один из основателей компании Apple Стив Возняк.

В июне 2017 года Хокинг выразил убеждение, что в ближайшие десятилетия человечество должно начать миграцию с Земли. По его подсчетам, срока в 30 лет достаточно, чтобы создать базу на Луне, и 50 лет — на Марсе.

3 ноября 2017 года Стивен Хокинг заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта представляет угрозу для человечества. В противном случае люди рискуют погубить себя сами. В конце ноября 2017 года Хокинг спрогнозировал исчезновение человечества к 2600 году. По мнению физика, пообщавшегося по видеосвязи с участниками саммита Tencent WE в Пекине, цивилизации угрожает перенаселение и усиливающееся потребление энергии, в результате чего Земля превратится в огненный шар.

В начале 2018 года Знаменитый британский физик Стивен Хокинг назвал причину и сроки гибели жизни на Земле. По мнению ученого конец света настанет через 200 лет и произойдет это из-за глобального потепления.