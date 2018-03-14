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«Шахтер» покидает еврокубки после неудачного вояжа в Рим

«Шахтер» покидает еврокубки после неудачного вояжа в Рим

Сегодня, 13 марта, в Европе состоялись два ответных матча розыгрыша Лиги чемпионов. В одном из них донецкий «Шахтер», после домашней победы со счетом 2:1, гостил в Риме у местной «Ромы».

Перед этим матчем все понимали то, что хозяева поля со стартовых минут большими силами пойдут вперед, ведь им во что бы то ни стало нужно было забивать минимум гол для того, чтобы рассчитывать на выход в следующий этап. Но понимали это и донетчане, и, тем более, их наставник Паулу Фонсека, который как следует настроил своих подопечных на игру.

Если не брать во внимание эпизода на первой же минуте встречи, когда опасно пробивал Наййнголан (прямо в руки Пятову), опасных моментов у ворот нашего голкипера, по большому счету, и не было. Более того, римляне не могли толком взять мяч под свой контроль.

В свою очередь «горняки», умело нейтрализуя все потуги хозяев поля, временами проводили свои опасные контратаки. И в двух моментах были очень близки к успеху. На 33-й минуте Феррейра, «обокрав» защитника римлян, ворвался в штрафную, но пробил не точно, а спустя некоторое время удар аргентинца заблокировали защитники.

Зато вторая половина встречи для чемпиона Украины началась как нельзя хуже. Спустя всего семь минут после возобновления игры Строотман ювелирным пасом, обрезав всю защиту соперника, вывел на свидания с Пятовым Джеко и босниец свой шанс использовал — 1:0 и при таком счете в четвертьфинал выходила именно «Рома».

После этого игра пошла не то, что на повышенных скоростях, а даже не повышенных тонах. И в результате в равных составах команды не доиграли. На 79-й минуте Ордец сорвал откровенный выход один на один Джеко с Пятовым, за что и получил заслуженную красную карточку, а спустя еще некоторое время очень некрасиво повел себя Феррейра, буквально вытолкнув «боллбоя» с бровки за рекламные щиты. Арбитр предъявил аргентинцу лишь «горчичник», но от УЕФА форварду «Шахтера» может светить длительная дисквалификация.

Но как бы ни старались подопечные Фонсеки спасти игру в концовке матча, в меньшинстве им сделать это не удалось. В итоге — победа «Ромы» со счетом 1:0 и в четвертьфинал прошли именно римляне.

В параллельном поединке английский «Манчестер Юнайтед» проиграл дома испанской «Севилье» со счетом 1:2 и по сумме двух встреч (в Испании команды сыграли вничью 0:0) также покидает турнир.

Ранее «Фраза» сообщала, что 21 февраля в первом матче 1/8 финала донецкий «Шахтер» в Харькове обыграл римскую «Рому» со счетом 2:1.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, Донецк, Лига чемпионов, спорт

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