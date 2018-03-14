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«Как Борис Березовский»: в Великобритании обнаружили мертвого соратника опального бизнесмена

«Как Борис Березовский»: в Великобритании обнаружили мертвого соратника опального бизнесмена

В Лондоне в собственном доме найден мертвым российский бизнесмен Николай Глушков. Как выяснили журналисты «Фразы», этот человек был близким другом покойного олигарха Бориса Березовского.

Как сообщает The Guardian, тело 68-летнего Глушкова нашли родственники в ночь на понедельник, 12 марта.

Один из его друзей, редактор газеты Moscow Times Демьян Кудрявцев разместил на своей странице в Facebook фото Глушкова с датами рождения и смерти. Он также приложил фото, на котором два бизнесмена запечатлены вместе.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на знакомых предпринимателя, тело 68-летнего Глушкова нашла его дочь Наталья в квартире на окраине Лондона. На его шее обнаружены следы удушения, однако имела ли его смерть насильственный характер, пока неизвестно, ведется расследование.

«Говорит Москва» предполагает, что Глушков мог скончаться от осложнений, вызванных СПИДом, и отмечает, что о его нетрадиционной сексуальной ориентации в январе этого года в прессе упоминал российский предприниматель Петр Авен.

РИА Новости со ссылкой на неназванный источник из окружения Глушкова сообщает, что тот умер «как Борис Березовский», однако смысл этих слов он не объяснил. Помимо этого, агентство пишет, что в России за коммерсантом числятся задолженности на общую сумму почти 10 миллиардов рублей.

По данным СМИ, в 1990-х годах Глушков работал в российской государственной авиакомпании «Аэрофлот» и компании «ЛогоВАЗ» Березовского.

В 1999 году, когда Березовский бежал в Великобританию, Глушкову предъявили обвинение в отмывании денег и мошенничестве. Он провел пять лет в тюрьме и был освобожден в 2004 году.

В последние годы Глушков жил в Лондоне, где получил политическое убежище. В 2011 году он передал доказательства для судебного дела, возбужденного по представлению Березовского против российского олигарха Романа Абрамовича, который остался в хороших отношениях с Кремлем.

Березовский обвинил Абрамовича в том, что тот обманул его на $5 млрд, и утверждал, что они в 1990-х годах были партнерами в нефтяной компании «Сибнефть». Абрамович опроверг это, а судья поддержала его сторону. Глушков был недоволен решением суда и начал официальное обжалование.

В 2017 году во время заочного рассмотрения дела в России Глушков был приговорен к восьми годам тюремного заключения за кражу $123 млн в компании «Аэрофлот».

Как сообщала «Фраза», российский олигарх Борис Березовский умер на 68 году жизни 23 марта 2013 года в ванной своего дома в Лондоне.

26 марта того же года результаты вскрытия показали, что причиной его смерти стало удушение. При этом следов насилия зафиксировано не было. Таким образом, полиция сделала вывод о том, что причиной смерти Березовского могло стать самоубийство. Однако слова «суицид» в сообщении следствия не было.

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

Тэги: бизнесмен, Великобритания, мир, смерть, Борис Березовский

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