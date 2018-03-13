С 1 сентября в некоторых школах перестанут отдельно преподавать биологию, физику, химию и еще некоторые предметы

В украинских школах шесть дисциплин — биологию, географию, физику, химию, экономику и астрономию — объединят в один предмет, который получит название «естественные науки». Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Министерства образования Украины, в качестве эксперимента проект начнут внедрять в учебные программы 10-х классов уже с 1 сентября нынешнего года.

В частности, как сообщается, ведомство уже занялось поиском школ, которые готовы внедрить данный интегрированный курс. Чтобы присоединиться к пилотному проекту, школам нужно обращаться в местные органы управления образованием.

На данный момент, программа разработана для классов общественно-гуманитарного, спортивного и художественно-эстетического направления. Курс будет читаться только для учеников, которые не намерены сдавать ВНО по вышеуказанным предметам. Читать курс могут учителя естественных предметов без обязательного прохождения курсов повышения квалификации.

Коллегия МОН одобрила 4 проекта учебных программ интегрированного курса «естественные науки», в каждой из которых изучение курса базируется на знаниях и компетентностях, которые приобрели ученики в основной школе. С помощью курса выпускник, который не специализируется на естественных науках, получит представление о научных идеях астрономии, биологии, географии, экономики, физики и химии.

Как сообщала «Фраза», в начале марта 2018 года Министерство образования и науки Украины вынесло на общественное обсуждение инициативу о зачислении детей в первые классы без конкурса. Как отметили в ведомстве, проект документа описывает механизмы зачисления детей в начальную (1-4-й классы), базовую (5-9-й классы) и старшую (10-11-й классы) школы. Новый порядок зачисления в начальную школу основывается на принципах ее территориальной доступности, то есть каждая школа должна принять ребенка, который живет на территории ее обслуживания. Согласно закону «Об образовании», гарантируется первоочередное право ребенка с этой территории учиться в государственной или коммунальной школе. При этом сказано, что, по желанию, родители могут отдать ребенка и в другую школу на свободные места.