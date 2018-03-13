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Украинские хакеры нанесли ущерб клиентам DHL на сумму более €1,5 млн

Украинские хакеры нанесли ущерб клиентам DHL на сумму более €1,5 млн

Департамент Киберполиции Национальной полиции Украины совместно с немецкими правоохранителями установили причастность двух жителей Черновцов к нанесению ущерба клиентам международной логистической компании DHL на сумму более €1,5 млн. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киберполиции.

Указанная группа граждан Украины с 2013 по 2016 год преступным путем получала цифровые пакетные марки (DHL lables), которые затем перепродала с существенными скидками.

«Получая доступ к учетным записям клиентов немецкой почты, с помощью заранее похищенных авторизационных персональных данных (в том числе идентификаторов, паролей, номеров банковских платежных карточек, сроков их действия) преступники в большом количестве заказывали цифровые пакетные марки. В дальнейшем злоумышленники перепродавали эти марки со значительными скидками в размере 50-70% полной стоимости. Клиентов находили через рекламу в сети интернет», — отметили в полиции.

В целом правоохранители задокументировали более 200 случаев незаконной продажи почтовых пакетных марок. При этом полученные преступным путем денежные средства немедленно обналичивались преступниками через валютные счета, открытые в банках Кипра и Испании.

Работники киберполиции Черновицкой области совместно с немецкими коллегами установили причастность к совершению данного правонарушения двух жителей Черновцов: 28-летней женщины и 22-летнего мужчины. По адресам проживания сообщников правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых были выявлены и изъяты компьютерная техника и носители информации.

Ранее СМИ сообщали, что в феврале Киберполиция разоблачила фишинговую компанию по получению доступа к пользовательским криптовалютам.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2017 года хакеры взломали программу по очистке компьютера CCleaner и похитили данные пользователей. Вредоносный код обнаружили в 32-битной версии CCleaner 5.33.6162 и в версии CCleaner Cloud 1.07.3191.

22 сентября 2017 года появилась информация о том, что на мобильных устройствах под управлением операционной системы Android обнаружили новый вирус, который ворует данные банковских карт.

13 мая 2017 года стало известно, что тысячи компьютеров по всему миру подверглись крупнейшей за последнее время хакерской атаке. Под кибератаку попали компьютеры 74 стран, в числе которых и Украина.

В мае 2017 года СМИ сообщили о том, что российские хакеры в течение двух лет совершали кибератаки на энергетические системы балтийских стран и Украины.

В июне 2017 года хакеры атаковали украинские банки, а также предприятия коммерческого и государственного секторов.

Тэги: полиция, Украина, общество, мир, криминал, хакеры

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