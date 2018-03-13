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Один из создателей газа, которым в Англии отравили бывшего грушника, рассказал о его страшной силе

Один из создателей газа, которым в Англии отравили бывшего грушника, рассказал о его страшной силе

Бывший полковник российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь никогда не смогут поправиться при условии, что их действительно отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Как выяснили журналисты «Фразы», по словам одного из основных разработчиков этого отравляющего вещества, химика Вила Мирзаянова, оно минимум в 10 раз сильнее, чем любое известное отравляющее вещество аналогичного действия.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на эксперта, при его воздействии отравившихся «практически невозможно излечить». «Эти люди — мужчина и его дочь — ушли. Даже если они выживут, они не поправятся», — утверждает Мирзаянов, с 1990-х годов проживающий в США.

По его мнению, в Солсбери завезли два отдельных безвредных компонента и уже в Великобритании соединили их в аэрозоль, одной дозы которого могло хватить для летального исхода. «В летнее время всего двух граммов („Новичка“) будет достаточно, чтобы убить 500 человек», — утверждает Мирзаянов.

При ученые подчеркивает, что формулу вещества в России не рассекречивают, поэтому никакая другая страна не могла его использовать. «Только Россия могла это сделать... Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже», — считает эксперт, намекая, очевидно на разгоревшийся недавно скандал с контрабандой кокаина, для которой использовались российский дипломатические контакты.

Как сообщала «Фраза», по словам бывшего главы ФСБ России, члена комитета Госдумы по безопасности Николая Ковалева, нервно-паралитическое вещество из группы боевых газов под названием «Новичок», которым якобы были отравлены бывший полковник российского ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могло находиться в любой республике бывшего СССР. В том числе в Украине.

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

7 марта 2018 года появилась информация о том, что вещество, которым, как считается, в Великобритании был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, использовались во время штурма захваченного террористами театра в Москве в 2002 году. По данным СМИ, британская разведка придерживается версии о том, что за преступлением стоит Россия.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

Тэги: газ, отравление, Великобритания, Россия, мир, яд, Сергей Скрипаль

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