Главные новости за 13 марта 2018 года

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. По словам президента США Дональда Трампа, Помпео «фантастически справится» на новом месте работы. Трамп поблагодарил Тиллерсона за службу, а также назвал нового руководителя ЦРУ. Им стала Джина Хэспел, первая женщина, возглавившая разведывательное ведомство. По неподтвержденной информации, Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку еще в пятницу, 9 марта. По каким причинам было принято такое решение, не сообщается.

Министерством юстиции Украины создан антирейтинг предприятий-работодателей. Согласно данному антирейтингу с 1 апреля 2018 года начнется взыскание задолженности по заработной плате в пользу работников. Данную информацию подтвердила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко. Она отметила, что в так называемый антирейтинг вошли предприятия всех форм собственности. «Работа Министерства юстиции по взысканию задолженности будет заключаться в рамках исполнительного производства судебных решений. Будут созданы мобильные штабы и группы, которые будут выезжать на конкретные предприятия, находящиеся на вершине антирейтинга. У нас на сегодня сформирован такой антирейтинг соответствующих предприятий», — отметила заместитель министра юстиции.

Умер известный украинский журналист и телеведущий Олесь Терещенко. Об этом сообщила его коллега Юлия Спасокукоцкая на своей странице в Facebook. Летом прошлого года стало известно, что у Терещенко рак. «Вчера вечером от нас ушел Олесь Терещенко. Я не знала более оптимистичного, сдержанного человека. Боец. Он боролся, как лев. В субботу навещала его в больнице, поздравлял всех женщин с 8 марта. До последнего улыбался», — говорится в сообщении Спасокукоцкой.

Медики констатируют, что украинцев атакует опасный вирус. Заболевание имеет все симптомы простуды, но протекает без температуры. Врачи советуют, при первых проявлениях кашля остаться дома. Врачи предостерегают, что отсутствие температуры во время простуды – это опасно - поскольку без нее могут протекать такие заболевания как бронхит и воспаление легких. Однако больным без температуры отказывают в больничном. На это жалуются пользователи соцсетей. В такой ситуации врач должен назначить дополнительные обследования: рентген и анализ крови. Первые три дня простуды – самые важные. Если вы будете лечиться дома, это поможет избежать смертельно опасных осложнений.

В Киеве на Подоле мужчина открыл стрельбу в магазине, ранена женщина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. «Около 11.30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа», — отметили в ведомстве. По предварительной информации, конфликт возник между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила проходившую мимо женщину. Пострадавшая госпитализирована. У женщины ранение бедра. Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Ответ Россия должна дать до вечера вторника, 13 марта. Об этом во время выступления в Палате общин британского парламента заявила премьер-министр Тереза Мэй. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

Нервно-паралитическое вещество из группы боевых газов под названием «Новичок», которым якобы были отравлены бывший полковник российского ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могло находиться в любой республике бывшего СССР. По мнению бывшего главы ФСБ России, члена комитета Госдумы по безопасности Николая Ковалева, в том числе речь может идти и об Украине. «С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след», — заявил Ковалев в комментарии РИА Новости. Он также добавил, что покушение на Скрипаля нанесло России «абсолютный вред». «А выгодоприобретатели — Англия, Америка и косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором», — добавил экс-глава ФСБ.

Комитет палаты представителей конгресса США по разведке объявил, что завершил расследование о вмешательстве России в президентские выборы. Комитет не нашел свидетельств сговора кампании Дональда Трампа с Москвой. При этом утверждается, что Россия предпринимала активые действия, но не с целью поддержки Трампа. В подготовленном докладе по итогам расследования говорится, что не обнаружено доказательств вмешательства в выборы, сговора, координации или заговора между кампанией Трампа и россиянами. При этом в конгрессе США пришли к выводу, что Россия принимала активные меры для вмешательства в выборы, но не с целью поддержки Трампа.

Директора украинских школ зарабатывают на «откатах» от фотографов, которые готовят альбомы для выпускников. Сумма отката может достигать 35% от суммы, заработанной фотографом. По всей Украине в школах распространилась соответствующая практика: в заведение допускают только фотографов, которые платят дирекции с каждого альбома. «Ставка» одинаковая едва ли не по всей стране — сотни гривень с альбома директору «в карман».