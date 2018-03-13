Собчак о своем крещении: Мама за лишние три жвачки попросила меня постоять три часа в церкви, там был и Путин

Кандидат в президенты России Ксения Собчак утверждает, что глава государства Владимир Путин не принимал участия в ее крещении. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она рассказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«На самом деле, я клянусь, у меня крещение в 12 лет не было каким-то запоминающимся событием. Для меня это была история, что мама за лишние три жвачки попросила меня приехать в определенное время постоять три часа в церкви (...) Там был, в том числе, Владимир Путин, но, насколько говорит моя мама, он не был моим крестным отцом», — рассказала Собчак, подчеркнув, что не имеет личных контактов с действующим президентом.

«Я встречалась с ним только на печальных годовщинах моего отца. Никакой другой связи с Владимиром Путиным у меня нет и не было», — заявила Собчак.

Как сообщала «Фраза», 18 октября 2017 года российская телеведущая и оппозиционерка Ксения Собчак заявила, что будет участвовать в выборах президента России в 2018 году.

24 октября 2017 года Собчак признала, что по закону Крым должен принадлежать Украине. Она также заявила, что Российская Федерация нарушила Будапештский меморандум.

29 октября Собчак назвала Иосифа Сталина «кровавым палачом и преступником», уничтожившим «русский мир».

24 ноября 2017 года Собчак пришла на интервью к известному российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву с украшением, напоминающим украинский флаг. На правой руке Собчак было два браслета — один голубой, другой — желтый.

7 марта 2018 года кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что направила в Посольство Украины письмо с просьбой поехать в аннексированный Крым. Если и поеду в Крым, то только с территории Украины. Считаю, что так правильно будет«, — объяснила Собчак. Тогда же в Посольстве Украины в России заявили, что не получали запроса Собчак, а Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал законный въезд в Крым для ведения незаконной агитации «шизофренией».