Трамп уволил госсекретаря США Тиллерсона

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. Как выяснили журналисты «Фразы», его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Как сообщает «The Washington Post», по словам президента США Дональда Трампа, Помпео «фантастически справится» на новом месте работы.

Трамп поблагодарил Тиллерсона за службу, а также назвал нового руководителя ЦРУ. Им стала Джина Хэспел, первая женщина, возглавившая разведывательное ведомство.

По неподтвержденной информации, Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку еще в пятницу, 9 марта. По каким причинам было принято такое решение, не сообщается.

Как сообщала «Фраза», 13 декабря 2016 года избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить на пост Государственного секретаря США главу нефтяной корпорации Exxon Mobil Corp Рекса Тиллерсона. Предлагая Тиллерсона Трамп заявил, что его карьера «является воплощением американской мечты».

На следующий день, как сообщила пресс-служба компании, Тиллерсон подал в отставку.

Однако назначение Тиллерсона еще мог заблокировать Сенат. В частности, сенаторы-республиканцы Джон Маккейн от штата Аризона и Марко Рубио из Флориды активно выступали против этой кандидатуры.

Тиллерсон имеет тесные связи с Россией и знаком с российским президентом Владимиром Путиным еще с 90-х годов прошлого века, когда бизнесмен был представителем Exxon в России. В 2011 году Тиллерсон договорился о доступе Exxon к арктическому шельфу в сотрудничестве с российской государственной компанией «Роснефть». В 2013 году Кремль вручил Тиллерсону Орден дружбы. Бизнесмен также активно выступал против антироссийских санкций, введенных США за агрессию против Украины.