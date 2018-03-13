Под Киевом две девушки избили женщину, сорвав хороший куш. Но ненадолго

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух девушек, подозреваемых в нападении на женщину с целью грабежа. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В частности, как сообщается, прокуратура установила, что инцидент произошел в г. Фастов Киевской области. Две девушки, одна из которых оказалась несовершеннолетней, начали толкать женщину, а после того как потерпевшая упала на землю злоумышленницы наносили удары ногами по ее телу. Во время избиения одна из злоумышленниц выхватила сумочку потерпевшей, в которой находились денежные средства, и мобильный телефон на общую сумму более 230 тыс. грн.

После этого девушки сели в машину, в которой их ждали двое парней, и покинули место преступления. Похищенные средства злоумышленники поделили между собой.

Правонарушительниц подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.186 (грабеж, совершенный в крупных размерах) УК Украины. Действия их сообщников квалифицированы по ч.1 ст.396 (сокрытие преступления) и ст.198 (заранее не обещанное получение, хранение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем при отсутствии признаков легализации доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Обвиняемые полностью признали свою вину в инкриминируемых преступлениях. Прокуратура направила в суд обвинительные акты вместе с соглашениями о признании виновности для рассмотрения по существу. Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как сообщала «Фраза», в январе 2018 года в центре Киева ночью двое подростков избили и ограбили прохожего. Позже потерпевший рассказал, что шел по улице, когда к нему подошли двое незнакомцев навеселе. Они несколько раз ударили мужчину по голове, от чего он упал и потерял сознание. Придя в себя, мужчина обнаружил, что у него забрали телефон и деньги, и сразу обратился в полицию. Спустя некоторое время правоохранители по предоставленным ориентировкам задержали двух парней 16 и 17 лет.