Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Под Киевом две девушки избили женщину, сорвав хороший куш. Но ненадолго

Под Киевом две девушки избили женщину, сорвав хороший куш. Но ненадолго

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух девушек, подозреваемых в нападении на женщину с целью грабежа. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

В частности, как сообщается, прокуратура установила, что инцидент произошел в г. Фастов Киевской области. Две девушки, одна из которых оказалась несовершеннолетней, начали толкать женщину, а после того как потерпевшая упала на землю злоумышленницы наносили удары ногами по ее телу. Во время избиения одна из злоумышленниц выхватила сумочку потерпевшей, в которой находились денежные средства, и мобильный телефон на общую сумму более 230 тыс. грн.

После этого девушки сели в машину, в которой их ждали двое парней, и покинули место преступления. Похищенные средства злоумышленники поделили между собой.

Правонарушительниц подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.186 (грабеж, совершенный в крупных размерах) УК Украины. Действия их сообщников квалифицированы по ч.1 ст.396 (сокрытие преступления) и ст.198 (заранее не обещанное получение, хранение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем при отсутствии признаков легализации доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Обвиняемые полностью признали свою вину в инкриминируемых преступлениях. Прокуратура направила в суд обвинительные акты вместе с соглашениями о признании виновности для рассмотрения по существу. Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как сообщала «Фраза», в январе 2018 года в центре Киева ночью двое подростков избили и ограбили прохожего. Позже потерпевший рассказал, что шел по улице, когда к нему подошли двое незнакомцев навеселе. Они несколько раз ударили мужчину по голове, от чего он упал и потерял сознание. Придя в себя, мужчина обнаружил, что у него забрали телефон и деньги, и сразу обратился в полицию. Спустя некоторое время правоохранители по предоставленным ориентировкам задержали двух парней 16 и 17 лет.

Тэги: ограбление, прокуратура, Фастов, криминал, Киевская область, подростки

Комментарии

Колонка автора
09.03.18 09:55

«Электронные копии» умерших и пять стадий горя

Автор: Евгений Середа

Статьи

13.03.18 09:06

«Нафтогаз» победно «облажался» в войне с «Газпромом»

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Трамп уволил госсекретаря США Тиллерсона

Трамп уволил госсекретаря США Тиллерсона
13.03.18 15:16
286
Последние новости
13.03.18 16:51

В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
13.03.18 16:29

С 1 сентября в некоторых школах перестанут отдельно преподавать биологию, физику, химию и еще некоторые предметы
13.03.18 16:26

Украинские хакеры нанесли ущерб клиентам DHL на сумму более €1,5 млн
13.03.18 15:49

Один из создателей газа, которым в Англии отравили бывшего грушника, рассказал о его страшной силе
13.03.18 15:34

Собчак о своем крещении: Мама за лишние три жвачки попросила меня постоять три часа в церкви, там был и Путин
13.03.18 15:16

Трамп уволил госсекретаря США Тиллерсона
13.03.18 15:08

В Украину снова идет похолодание
13.03.18 14:43

Под Киевом две девушки избили женщину, сорвав хороший куш. Но ненадолго
13.03.18 14:06

В центре Киева стреляли в магазине. Ранена женщина
13.03.18 14:02

В России предположили, что в деле об отравлении Скрипаля есть «украинский след»

Интервью

07.03.18 09:12

Руслан Калинин: Переселенцам однозначно стоит подавать иски против России

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
Фотограф рассказал, как директора школ навариваются на выпускных альбомах
Фотограф рассказал, как директора школ навариваются на выпускных альбомах
Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана
Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
Жена Порошенко не смогла прочесть «Заповит» Шевченко. Соцсети в шоке
Жена Порошенко не смогла прочесть «Заповит» Шевченко. Соцсети в шоке
Путин признался, что в 2014 году дал согласие сбить самолет, летевший из Украины в Турцию
Путин признался, что в 2014 году дал согласие сбить самолет, летевший из Украины в Турцию
В центре Нью-Йорка вертолет упал в пролив
В центре Нью-Йорка вертолет упал в пролив
УПЛ: «Шахтер» удерживает лидерство над «Динамо»
УПЛ: «Шахтер» удерживает лидерство над «Динамо»
В Киеве сожгли часовню Московского патриархата
В Киеве сожгли часовню Московского патриархата
На Одесщине репетитор годами избивала своих учеников
На Одесщине репетитор годами избивала своих учеников
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов