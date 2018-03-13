В России предположили, что в деле об отравлении Скрипаля есть «украинский след»

Нервно-паралитическое вещество из группы боевых газов под названием «Новичок», которым якобы были отравлены бывший полковник российского ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могло находиться в любой республике бывшего СССР. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению бывшего главы ФСБ России, члена комитета Госдумы по безопасности Николая Ковалева, в том числе речь может идти и об Украине.

«С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след», — заявил Ковалев в комментарии РИА Новости.

Он также добавил, что покушение на Скрипаля нанесло России «абсолютный вред». «А выгодоприобретатели — Англия, Америка и косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором», — добавил экс-глава ФСБ.

Ковалев также не исключил, что к отравлению Скрипаля причастны спецслужбы Великобритании. «С учетом целой цепочки гибели предателей на территории Англии у меня создается впечатление — это моя версия, — что англичане, максимально использовав того или иного предателя в своих целях, приносят его в сакральную жертву. И говорят о том, что это Россия сделала», — заключил он.

Между тем, как заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Украина готова предоставить Великобритании помощь в расследовании дела об отравлении Скрипаля. «Великобритания ведет расследование, безусловно, она его доведет. Уже сейчас известно, что отравление произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в России... Мы солидарны с Великобританией, если будет нужна наша помощь — экспертная или другая — мы будем ее предоставлять» — заявил Климкин.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», министр также выразил убеждение, что за случившися стоит Россия. «Если будет доказано — я уверен, что будет — что за этим стоит Россия... Что может делать Россия? Только запугивать. Мир уже Россию не боится», — добавил он.

О причастности России к совершению этого преступления Климкин также написал на своей странице в Twitter. «Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хусейна, которые также использовали химическое оружие», — написал чиновник.

Как сообщает Times, регулятор телерадиовещания Великобритании Ofcom предупредил подконтрольный Кремлю телеканал Russia Today, что его лицензия может быть аннулирована. От того, чтобы сделать это, ведомство отделяет ожидание решения британского премьер-министра Терезы Мэй относительно отравления, которое она примет 14 марта.

По информации издания, 12 марта депутаты Палаты Представителей неоднократно поднимали вопрос о трансляциях RT в Британии, и Мэй предложила в качестве санкции против канала закрыть его. На вопрос одного из депутатов, когда наконец Великобритания остановит пропагандистов из Russia Today, премьер ответила, что сообщит Палате о дальнейших санкциях против канала уже на этой неделе.

В то же время, как сообщает «Интерфакс», глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с «делом Скрипаля» до тех пор, пока Великобритания не обеспечит доступа к веществу, которым был отравлен Скрипаль. «Прежде чем ставить ультиматумы — отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае конвенции по запрещению химического оружия», — сказал Лавров.

Как сообщала «Фраза», 12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

7 марта 2018 года появилась информация о том, что вещество, которым, как считается, в Великобритании был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, использовались во время штурма захваченного террористами театра в Москве в 2002 году. По данным СМИ, британская разведка придерживается версии о том, что за преступлением стоит Россия.