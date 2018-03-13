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В центре Киева стреляли в магазине. Ранена женщина

В центре Киева стреляли в магазине. Ранена женщина

Сегодня, 13 марта, в Киеве на Подоле мужчина открыл стрельбу в магазине, ранена женщина. Об этом журналистам «Фразы», сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«Около 11.30 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в магазине слышны выстрелы. На место происшествия немедленно выехали патрули и следственно-оперативная группа», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, конфликт возник между кассиром и покупателями. Когда охранник вмешался в ситуацию, правонарушители направились к выходу, но один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол. Одна из пуль ранила проходившую мимо женщину.

Пострадавшая госпитализирована. У женщины ранение бедра. Стрелка задержали. Оружие, которое он выбросил на улице, изъяли. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что 30 мая 2017 года утром в Киеве на улице в Дарницком районе неизвестный застрелил мужчину. Объявлен план «Перехват». Погибшим оказался бывший и. о. директора «Укрспирта» Виктор Панков.

11 июня 2017 года в ​​Святошинском районе Киева на улице Малинской прохожий обнаружил на обочине женщину с огнестрельными ранениями. Пострадавшая скончалась в машине «скорой».

19 июля 2017 года в Киеве на парковке торгово-развлекательного центра «Проспект» возле станции метро «Черниговская» из автомата расстреляли человека.

Тэги: Киев, полиция, женщина, ранение, стрельба, скорая помощь, криминал

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