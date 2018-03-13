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Минюст создал антирейтинг работодателей

Минюст создал антирейтинг работодателей

Министерством юстиции Украины создан антирейтинг предприятий-работодателей. Как выяснили журналисты «Фразы», согласно данному антирейтингу с 1 апреля 2018 года начнется взыскание задолженности по заработной плате в пользу работников.

Данную информацию подтвердила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, сообщает «Экономическая правда».

Она отметила, что в так называемый антирейтинг вошли предприятия всех форм собственности.

«Работа Министерства юстиции по взысканию задолженности будет заключаться в рамках исполнительного производства судебных решений. Будут созданы мобильные штабы и группы, которые будут выезжать на конкретные предприятия, находящиеся на вершине антирейтинга. У нас на сегодня сформирован такой антирейтинг соответствующих предприятий», — отметила заместитель министра юстиции.

Также Глущенко отметила, что сейчас у судебных исполнителей находится более 500 тысяч производств по принудительному взысканию задолженности, поэтому министерство выбрало это направление одним из приоритетов в работе ведомства.

«На сегодня в органах Государственной исполнительной службы находится более 500 тысяч исполнительных производств по принудительному взысканию задолженности. Это серьезный показатель. Соответственно, мы обязаны реагировать на такое постыдное явление и показывать всем, что не платить заработную плату — это преступление», — отметила юрист, уточнив, что в прошлом году органы ГИС взыскали 2,1 млрд гривен задолженности по зарплате.

По словам Глущенко, параллельно с организационными действиями, Министерство юстиции проводит активную информационную кампанию, где четко разъясняет гражданам, особенно работникам, как обеспечить свое право на взыскание задолженности по заработной плате.

«Потому эта кампания является не только практической, но и информационной. Поэтому мы, в первую очередь, нацелены на то, чтобы повышать правосознание и правовую осведомленность нашего населения, в том числе разъясняя, как эти вопросы (взыскание заработной платы) можно самостоятельно решить. Это — комплексный подход», — отметила она.

Как сообщала «Фраза», 4 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко поблагодарил правительство и премьер-министра за поддержку его инициативы по поднятию минимальной заработной платы до 4100 гривен и учета соответствующих предложений в проекте Государственного бюджета на 2018 год.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2017 года выросла на 5,1%, а с начала года — на 44,2% и к 1 декабря достигла 2,582 млрд грн.

Напомним, после повышения размера минимальной зарплаты до 3200 грн в Украине резко увеличилась задолженность по выплате заработной платы и по состоянию на март составила 2 млрд 69 млн грн.

Тэги: общество, рейтинг, Министерство юстиции Украины, экономика, криминал, черный список, работодатель

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