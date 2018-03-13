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Маск намекнул, что готовится к Третьей мировой войне

Маск намекнул, что готовится к Третьей мировой войне

По мнению основателя американской компании SpaceX Илона Маска, у человечества есть шансы пережить Третью мировую войну. Как выяснили журналисты «Фразы», это случится, если люди к тому времени сумеют построить и заселить станции на Луне и Марсе.

«Мы хотим быть уверены в том, что где-то в другом месте есть достаточно образцов человеческой цивилизации, чтобы восстановить ее и, возможно, сократить продолжительность средних веков. Именно поэтому, я думаю, важно иметь находящуюся на самообеспечении станцию», — заявил бизнесмен в ходе ежегодного фестиваля технологий и культуры South by Southwest в Техасе, сообщает Phys.org.

При этом, по мнению Маска, идеальным вариантом была бы станция на Марсе, «потому что Марс достаточно далек от Земли и вероятность того, что такая база выживет, больше, чем для базы на Луне».

Поэтому, заключил он, очень важно успеть организовать такие базы «до возможной третьей мировой войны».

Как сообщала «Фраза», ранее в ходе конференции South by Southwest Маск заявил, что корабль для полета на Марс впервые поднимется в воздух в первой половине 2019 года.

Напомним, в июне 2017 года Хокинг выразил убеждение, что в ближайшие десятилетия человечество должно начать миграцию с Земли. По его подсчетам, срока в 30 лет достаточно, чтобы создать базу на Луне, и 50 лет — на Марсе.

Тэги: космос, Марс, наука, Луна, Третья мировая война, колонизация, Илон Маск, SpaceX, технологии

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