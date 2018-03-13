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Великобритания расценивает отравление Скрипаля, как акт агрессии против страны

Великобритания расценивает отравление Скрипаля, как акт агрессии против страны

Если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Как выяснили журналисты «Фразы», ответ Россия должна дать до вечера вторника, 13 марта.

Об этом во время выступления в Палате общин британского парламента заявила премьер-министр Тереза Мэй, сообщает «НТВ».

Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

Как уточняет газета The Times со ссылкой на источник в правительстве страны, правительство Британии в ближайшее время должно определиться с ответными шагами против России.

«Вредоносные операции в компьютерных сетях могут попасть в арсенал возможных средств. Их использование может быть рассмотрено или даже вполне вероятно», — заявил британский чиновник.

По данным английской газеты, за разработку вредоносной программы отвечает министерство обороны Британии и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ). Отмечается, что целью виртуальной атаки могут стать сайты правительства России, а также распространяющие фейковые новости информационные ресурсы.

Ранее СМИ сообщали, что британское правительство сочло Россию причастной к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери. По словам Терезы Мэй, боевое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, называется «Новичок», оно разрабатывалось в СССР в 1970-х годах. Впрочем, Мэй допустила, что отравляющее вещество могло быть украдено из российской лаборатории.

В связи с отравлением Скрипаля и его дочери в Солсбери российский посол был вызван в британский МИД. Между тем представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала заявления Терезы Мэй «цирком в британском парламенте» и «очередной информационно-политической кампанией, основанной на провокации».

Как сообщала «Фраза», 6 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

7 марта 2018 года появилась информация о том, что вещество, которым, как считается, в Великобритании был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, использовались во время штурма захваченного террористами театра в Москве в 2002 году. По данным СМИ, британская разведка придерживается версии о том, что за преступлением стоит Россия.

Тэги: отравление, Великобритания, Россия, мир, криминал, Сергей Скрипаль

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