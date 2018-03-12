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На российском заводе недалеко от Украины произошло массовое отравление рабочих

На российском заводе недалеко от Украины произошло массовое отравление рабочих

На авиазаводе в Таганроге произошло массовой отравление работников. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области.

В частности, как сообщается, сотрудники полиции провели проверку по факту отравления таллием работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Как сообщает ТАСС, в крови у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников ТАНТК были обнаружены соли таллия — металла, который относится к высокотоксичным ядам.

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий сообщил, что все обратившиеся за медпомощью пострадавшие уже выписаны из больниц. Все они проходили лечение в больнице скорой медицинской помощи Таганрога, Ростовской областной больнице, а также в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

При этом, как утверждает руководство предприятия, таллий не используется в производственном процессе.

Отметим, что ТАНТК расположен на берегу Азовского моря, всего в нескольких десятках километров от украинской границы и в ста километрах от Мариуполя.

Как сообщала «Фраза», 6 марта 2018 года стало известно, что в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

На следующий день СМИ сообщили, что вещество, которым, как считается, был отравлен Скрипаль, использовались во время штурма захваченного террористами театра в Москве в 2002 году.

Тэги: Украина, отравление, Россия, мир, граница, завод

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