Скончался законодатель мировой моды Юбер де Живанши

Сегодня, 12 марта, скончался основатель французского модного дома Givenchy Юбер де Живанши. Как выяснили журналисты «Фразы», Живанши скончался в возрасте 91 года.

О смерти Живанши сообщил модельер и партнер знаменитого кутюрье Филипп Венет. По его словам, Живанши скончался в своем доме во сне, сообщает AFP.

Законодатель мировой моды учился в Школе изящных искусств в Париже, но покинул столицу моды во время фашистской оккупации. Вернувшись на родину, он служил ассистентов у таких модельеров, как Жак Фат, Робер Пиге, Люсьен Лелонг, Эльза Скиапарелли. 2 февраля 1962 года Живанши открыл свой модный дом, и с первой же коллекцией самый молодой кутюрье стал знаменитым на весь мир.

У Живанши одевались британская актриса, сводившая с ума миллионы поклонников, Одри Хепберн и, а также первая леди США Жаклин Кеннеди.