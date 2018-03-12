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Скончался законодатель мировой моды Юбер де Живанши

Скончался законодатель мировой моды Юбер де Живанши

Сегодня, 12 марта, скончался основатель французского модного дома Givenchy Юбер де Живанши. Как выяснили журналисты «Фразы», Живанши скончался в возрасте 91 года.

О смерти Живанши сообщил модельер и партнер знаменитого кутюрье Филипп Венет. По его словам, Живанши скончался в своем доме во сне, сообщает AFP.

Законодатель мировой моды учился в Школе изящных искусств в Париже, но покинул столицу моды во время фашистской оккупации. Вернувшись на родину, он служил ассистентов у таких модельеров, как Жак Фат, Робер Пиге, Люсьен Лелонг, Эльза Скиапарелли. 2 февраля 1962 года Живанши открыл свой модный дом, и с первой же коллекцией самый молодой кутюрье стал знаменитым на весь мир.

У Живанши одевались британская актриса, сводившая с ума миллионы поклонников, Одри Хепберн и, а также первая леди США Жаклин Кеннеди.

 
Тэги: мир, смерть, мода, культура, Юбер де Живанши

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