Умер легендарный актер Олег Табаков

Сегодня, 12 марта, в Москве скончался знаменитый советский актер Олег Табаков. Как выяснили журналисты «Фразы», актер умер в возрасте 82 лет.
Как сообщает «Страна», актер долго болел, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких и вводили в искусственную кому.
27 ноября 2017 года Олег Табаков был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова. Точной информации о болезни артиста не сообщалось. Говорили о нагноении в зубном имплантате. Затем появились данные, что Табакову сделана трахеотомия. Одни газеты писали о синдроме глубокого оглушения, а другие утверждали, что у актера сепсис.
25 декабря врачи сообщили об ухудшении состояния Табакова. Его пришлось ввести в искусственную кому. Очнувшись, актер перестал узнавать жену и сына. После этого врачи, борясь за жизнь артиста, начали время от времени вводить его в медикаментозную кому, чтобы дать передышку организму.
Сегодня, 12 марта артиста отключили от систем жизнеобеспечения.