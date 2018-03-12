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Умер легендарный актер Олег Табаков

Умер легендарный актер Олег Табаков

Сегодня, 12 марта, в Москве скончался знаменитый советский актер Олег Табаков. Как выяснили журналисты «Фразы», актер умер в возрасте 82 лет.

Как сообщает «Страна», актер долго болел, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких и вводили в искусственную кому.

27 ноября 2017 года Олег Табаков был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова. Точной информации о болезни артиста не сообщалось. Говорили о нагноении в зубном имплантате. Затем появились данные, что Табакову сделана трахеотомия. Одни газеты писали о синдроме глубокого оглушения, а другие утверждали, что у актера сепсис.

25 декабря врачи сообщили об ухудшении состояния Табакова. Его пришлось ввести в искусственную кому. Очнувшись, актер перестал узнавать жену и сына. После этого врачи, борясь за жизнь артиста, начали время от времени вводить его в медикаментозную кому, чтобы дать передышку организму.

Сегодня, 12 марта артиста отключили от систем жизнеобеспечения.

Олег Табаков — актер, режиссер, художественный руководитель МХТ им Чехова и театра «Табакерка», продюсер, педагог. Родился 17 августа 1935 года в Саратове в семье врачей.
 
В юности Табаков занимался в театральном кружке «Молодая гвардия» в Саратовском дворце пионеров, после чего принял решение стать артистом. После окончания Школы-студии МХТ вместе с Олегом Ефремовым и другими артистами основал театр «Современник». В 1983 году по приглашению Ефремова перешел во МХТ имени Чехова. В 1977 году в подвале бывшего угольного склада на улице Чаплыгина организовал театр «Табакерка».
 
С 2000 года Табаков совмещал художественное руководство МХТом и «Табакеркой», руководство кафедрой актерского мастерства в Школе-студии МХТ, преподавательскую деятельность, съемки в кино и режиссуру.
Тэги: общество, смерть, актер, Олег Табаков, культура

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