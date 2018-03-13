Главные новости за 12 марта 2018 года

В Москве скончался знаменитый советский актер Олег Табаков. Актер умер в возрасте 82 лет. Актер долго болел, его подключали к аппарату искусственной вентиляции легких и вводили в искусственную кому. Сегодня Табакова отключили от систем жизнеобеспечения.

Скончался основатель французского модного дома Givenchy Юбер де Живанши. Живанши скончался в возрасте 91 года. О смерти Живанши сообщил модельер и партнер знаменитого кутюрье Филипп Венет. По его словам, Живанши скончался в своем доме во сне.

Служба безопасности Украины проводит в понедельник более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская. По ее словам, во время обысков уже изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и многие другие доказательств подрывной работы против Украины.

Сотрудники СБУ ворвались в квартиру к киевскому журналисту Юрию Лукашину. Об этом в соцсетях сообщили друзья Лукашина. По словам друзей, сотрудники СБУ ворвались в квартиру еще до того как приехал адвокат Юрия Лукашина. Судя по первой странице решения суда, обыск осуществлялся в рамках уголовного производства об «информационной агрессии» против Украины со стороны «неустановленных представителей Российской Федерации и оккупационных властей Крыма». Расследованием дела занимается прокуратура Автономной республики Крым.

Супруга президента Украины Петра Порошенко Марина на одной из встреч с представителями СМИ рассказала о том, какой стих Кобзаря любит больше всего и кое-как прочитала «Заповит». Видео декламации опубликовано в YouTube. Порошенко заявила, что Шевченко — один из ее любимых авторов. И попробовала продекламировать «Заповит». Она вспомнила несколько строчек стихотворения, но дальше была вынуждена зачитывать из книги. При этом даже читала стих Марина Порошенко сбивчиво.

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины сообщила о подозрении председателю и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации. Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, председатель и 18 судей Конституционного суда РФ подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины.

Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) предложило построить космодром возле авиабазы ​​Кертин в Австралии. ГКАУ для создания космодрома нужно 5-7 тысяч квадратных километров земли в виде аренды промышленной площади (около авиабазы ​​Кертин на северо-западе Австралии). Предложение впервые поступило в Федеральное и Государственное правительства Австралии в 2016 году. Об этом сообщает австралийское издание The West Australian. «Украина имеет технические знания и долгую историю в сфере мировых космических исследований. Это предложение вполне реалистично. Украина могла бы запускать ракеты уже завтра утром, если бы имела площадку. Мы предлагаем наших людей и наши экспертные знания, если Австралия имеет землю для использования», — заявил посол Украины в Австралии Николай Кулинич.

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2014 году отдал приказ сбить самолет в день открытия Олимпийских игр в Сочи. По его словам, это произошло после появления информации о якобы находящейся на борту бомбе. В фильме «Путин», президент РФ рассказал, что 7 февраля 2014 года получил телефонный звонок от служб безопасности, ответственных за Олимпиаду в Сочи, незадолго до церемонии открытия. Пилоты турецкой авиакомпании Pegasus летели на Boeing 737-800 из Харькова в Стамбул, когда сообщили, что один из пассажиров имеет бомбу, а самолет должен изменить курс на Сочи. На борту тогда находились 110 пассажиров. «Мне сказали: самолет, следовавший из Украины в Стамбул, был захвачен, похитители требуют посадки в Сочи», — рассказал Путин, добавив, что он обратился за помощью к сотрудникам службы безопасности.

В Иране разбился турецкий частный самолет, следовавший из ОАЭ до Стамбула. На борту самолета находились 11 человек — трое членов экипажа и восемь пассажиров. Их обгоревшие тела нашли на месте катастрофы. Самолет вылетел из аэропорта в ОАЭ около 16.40. Около 18.00 во время полета самолет внезапно набрал высоту, а затем начал быстрое снижение и через несколько минут разбился. Самолет разбился, влетев в вершину одной из гор. Предварительной причиной аварии стало возгорание двигателя.

В Нью-Йорке возле Манхэттена вертолет упал в пролив Ист-Ривер. Погибли пятеро пассажиров. Вертолет с шестью людьми на борту следовал по популярному маршруту для осмотра пейзажей, однако летел слишком быстро и слишком резко терял высоту, пока не упал в воду. Пилоту удалось выбраться из вертолета и позвать на помощь. На место прибыли лодки спасателей, которые пытались добраться до других пассажиров, однако извлечь их из кабины оказалось очень сложно.

Российские военнослужащие испытали в Сирии 210 образцов оружия. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, Сирия дала огромный опыт вооруженным силам РФ. «Мы посмотрели 210 образцов оружия. Проверили вместе с сирийцами на поле боя. То, что мы посмотрели, сделали свои замечания, дополнения — это все, естественно, я уверен, в будущем сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше», — рассказал Шойгу в фильме «Путин». В то же время глава корпорации «Ростех» Чемезов подчеркнул, что на сегодняшний день многие российские вооружения лучше, чем в ЕС и США.

В Непале потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской компании US-Bangla airlines. Трагедия произошла в окрестностях международного аэропорта Катманду имени Трибхувана. Погибли более 50 человек. Сообщается, что всего на борту находились 67 пассажиров и четыре члена экипажа. Известно, что самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы, загорелся и врезался в футбольное поле неподалеку.