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ВОЗ призывает человечество готовиться к страшной эпидемии «болезни Х»

ВОЗ призывает человечество готовиться к страшной эпидемии «болезни Х»

Специалисты Всемирной организации здравоохранения предупреждают о высокой вероятности появления новой глобальной эпидемии. Как выяснили журналисты «Фразы», ее причиной станет пока еще не идентифицированная инфекция под названием «болезнь Икс».

Как сообщает Science Alert, исследователи составили список заболеваний, которые могут охватить все человечество. В него были включены также вирусная геморрагическая лихорадка Ласса, которая распространилась в Нигерии, и Эбола, унесшая в 2014-2015 годах более 11 тысяч жизней. Кроме того, ученые считают чрезвычайно опасными такие инфекции, как лихорадка Марбург, лихорадка Крым-Конго, ближневосточный респираторный синдром, тяжелый острый респираторный синдром и болезнь Зика.

Врачи также поместили в перечень «болезнь Икс», поскольку считают, что пандемия может быть вызвана неизвестным пока заболеванием, которое окажется таким же смертоносным, как испанский грипп начала прошлого века. Ученые планируют заранее подготовить меры для борьбы с опасной инфекцией, чтобы быстро реагировать на любую потенциальную угрозу.

«История говорит нам, что, скорее всего, следующая большая вспышка будет вызвана чем-то таким, чего мы раньше не видели, — рассказал в комментарии The Telegraph исполнительный директор Исследовательского совета Норвегии и советник ВОЗ Джон-Арне Роттинген. — Может показаться странным добавление „Х“, но наша задача в том, чтобы научиться реагировать и гибко действовать с помощью вакцин и диагностических тестов. Мы хотим видеть готовые платформы, функционирующие по принципу „включай и работай“, которые способны справиться с множеством заболеваний, системы, которые позволят нам быстро создавать контрмеры».

«Испанский грипп» считается самой массовых пандемией гриппа за всю историю человечества в абсолютных цифрах как по числу заразившихся, так и умерших. На протяжении 18 месяцев в 1918–1919 годах во всем мире испанкой было заражено около 550 млн человек, или 29,5 % населения планеты. Умерли приблизительно 50–100 млн человек или 2,7–5,3 % населения Земли, а летальность среди зараженных составила 10–20%, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.

Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой войны и быстро обошла этот крупнейший на тот момент вооруженный конфликт по масштабу жертв.

Как сообщала «Фраза», в конце 2016 года американский миллиардер и филантроп, основатель Microsoft Билл Гейтс, предупредил, что в ближайшее десятилетие человечество может столкнуться со смертельной эпидемией вируса гриппа.

В начале 2018 года СМИ сообщили о появлении в США и Канаде инфекции, которая может уничтожить все человечество. Главными действующими лицами в этой ситуации оказались олени, которые переносят смертоносный вирус. Последние лабораторные исследования американских ученых шокируют: заболевание способно передаваться человекообразным обезьянам, а значит, потенциальной мишенью может стать и человек. Хроническая изнуряющая болезнь вызывает отмирание клеток мозга, превращая заразившегося в живого мертвеца

Тэги: болезнь, катастрофа, здоровье, эпидемия, Всемирная организация здравоохранения

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