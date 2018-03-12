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Киевляне получили платежки за свет от новой компании

Киевляне получили платежки за свет от новой компании

Жители Киева получили платежные квитанции за электроэнергию с реквизитами компании-правоприемницы «Киевэнерго» — ЧАО «ДТЭК Киевские Электросети». Как выяснили журналисты «Фразы», в обновленной платежке размещена информация о начале работы новой компании с 1 марта в рамках разделения «Киевэнерго», предусмотренного Законом «О рынке электрической энергии».

Тариф на электроэнергию, устанавливаемый НКРЭКУ, не изменился, сообщают «Украинские новости».

Как уточнили в «Киевэнерго», «ДТЭК Киевские Электросети» предоставляет услуги по ранее подписанным с «Киевэнерго» договорам, в их перезаключении нет необходимости.

Контакт-центр 1588 и центры обслуживания «Киевэнерго» продолжает обслуживание всех клиентов.

Оплату услуг по-прежнему можно осуществлять через личный кабинет по электроэнергии на сайте www.kyivenergo.ua, мобильные приложения, отделения банков и «Укрпочты», а также электронные платежные системы.

Новая компания будет совмещать функции по распределению и поставке электроэнергии до ноября 2018 года, после чего функция поставки, в соответствии с требованиями закона, будет отделена.

«Киевэнерго» продолжает выполнять деятельность по производству тепловой и электроэнергии, поставке тепловой энергии, горячему водоснабжению и централизованному отоплению.

Ранее «Фраза» сообщала, что коммунальщики придумывают различные способы выбивания долгов по оплате услуг ЖКХ. ЖЭКи не выдают справки должникам, также зафиксированы случаи отказа слесарей прибыть на вызов.

В феврале 2018 года вместе с платежками за свет киевляне получили покаянную молитву, побуждающую к оплате коммунальных услуг.

Тэги: Киев, общество, тарифы, экономика, Киевэнерго, платежи

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