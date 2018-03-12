Маск рассказал, когда начнутся регулярные запуски ракеты, предназначенной для Марса

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что корабль для полета на Марс впервые поднимется в воздух в первой половине 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», выступая на фестивале South by Southwest в Техасе, предприниматель отметил, что первые «короткие» полеты могут быть осуществлены уже в первой половине следующего года.

«Мы строим межпланетный корабль, который сможет совершать короткие полеты, начиная с первой половины следующего года», — сказал он, сообщает CNBC. При этом Маск добавил, что «иногда установленные мною временные рамки немного... ну вы понимаете», имея ввиду появившуюся ранее информацию о том, что SpaceX не успевает запустить глобальный интернет Starlink к 2022 году, как планировалось.

Ожидается, что ракетная система SpaceX BFR (Big Falcon Rocket) будет полностью многоразовой. Полет будет стоить дешевле, чем первоначальные старты Falcon 1, которые Маск оценивал в диапазоне от пяти до шести миллионов долларов. BFR включает в себя многоразовые сверхтяжелую ракету и пилотируемый корабль, вмещающий порядка ста человек. На низкую опорную орбиту ракета BFR способна вывести 150 тонн.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2017 года Илон Маск представил проект транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket). Она включает в себя многоразовые сверхтяжелую ракету и пилотируемый корабль, вмещающий около ста человек. Универсальная система предназначена для околоземных полетов, в частности, к МКС, запусков спутников и других космических аппаратов, а также миссий на Луну и Марс.

С помощью BFR глава SpaceX планирует развернуть также строительство лунной базы и марсианского города. Главной целью для компании Маск видит колонизацию Марса. Согласно озвученных бизнесменам планам, в 2022 году SpaceX при помощи BFR отправит два грузовика к Марсу, тогда как на 2024-й ожидается сразу четыре миссии — две грузовые и две пилотируемые.

6 февраля 2018 года компания SpaceX провела первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Запуск состоялся в 15:45 по местному времени (22:45 по Киеву) с пускового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде после нескольких переносов из-за сильного ветра. Ракета отправила полезную нагрузку — автомобиль Tesla Roadster — на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движений Земли и Марса. Однако вероятность выведения ее непосредственно на околомарсианскую орбиту изначально оценивалась как крайне малая.

В результате испытания новая ракета стала самой мощной ракетой из всех ныне существующих и самой мощной после ракет НАСА Saturn V, которые доставили космонавтов на Луну 45 лет назад.

Впоследствии также выяснилось, что центральный блок Falcon Heavy не смог приземлиться на платформу в Атлантическом океане и разбился.

В подготовке к запуску также принимало участие украинское авиатранспортное подразделение ГП «Антонов» «Авиалинии Антонова», предоставив свой самолет Ан-124-100 «Руслан» для перевозки составляющих ракеты.