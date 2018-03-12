Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Маск рассказал, когда начнутся регулярные запуски ракеты, предназначенной для Марса

Маск рассказал, когда начнутся регулярные запуски ракеты, предназначенной для Марса

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что корабль для полета на Марс впервые поднимется в воздух в первой половине 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», выступая на фестивале South by Southwest в Техасе, предприниматель отметил, что первые «короткие» полеты могут быть осуществлены уже в первой половине следующего года.

«Мы строим межпланетный корабль, который сможет совершать короткие полеты, начиная с первой половины следующего года», — сказал он, сообщает CNBC. При этом Маск добавил, что «иногда установленные мною временные рамки немного... ну вы понимаете», имея ввиду появившуюся ранее информацию о том, что SpaceX не успевает запустить глобальный интернет Starlink к 2022 году, как планировалось.

Ожидается, что ракетная система SpaceX BFR (Big Falcon Rocket) будет полностью многоразовой. Полет будет стоить дешевле, чем первоначальные старты Falcon 1, которые Маск оценивал в диапазоне от пяти до шести миллионов долларов. BFR включает в себя многоразовые сверхтяжелую ракету и пилотируемый корабль, вмещающий порядка ста человек. На низкую опорную орбиту ракета BFR способна вывести 150 тонн.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2017 года Илон Маск представил проект транспортной системы BFR (Big Falcon Rocket). Она включает в себя многоразовые сверхтяжелую ракету и пилотируемый корабль, вмещающий около ста человек. Универсальная система предназначена для околоземных полетов, в частности, к МКС, запусков спутников и других космических аппаратов, а также миссий на Луну и Марс.

С помощью BFR глава SpaceX планирует развернуть также строительство лунной базы и марсианского города. Главной целью для компании Маск видит колонизацию Марса. Согласно озвученных бизнесменам планам, в 2022 году SpaceX при помощи BFR отправит два грузовика к Марсу, тогда как на 2024-й ожидается сразу четыре миссии — две грузовые и две пилотируемые.

6 февраля 2018 года компания SpaceX провела первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Запуск состоялся в 15:45 по местному времени (22:45 по Киеву) с пускового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде после нескольких переносов из-за сильного ветра. Ракета отправила полезную нагрузку — автомобиль Tesla Roadster — на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движений Земли и Марса. Однако вероятность выведения ее непосредственно на околомарсианскую орбиту изначально оценивалась как крайне малая.

В результате испытания новая ракета стала самой мощной ракетой из всех ныне существующих и самой мощной после ракет НАСА Saturn V, которые доставили космонавтов на Луну 45 лет назад.

Впоследствии также выяснилось, что центральный блок Falcon Heavy не смог приземлиться на платформу в Атлантическом океане и разбился.

В подготовке к запуску также принимало участие украинское авиатранспортное подразделение ГП «Антонов» «Авиалинии Антонова», предоставив свой самолет Ан-124-100 «Руслан» для перевозки составляющих ракеты.

Тэги: космос, Марс, ракета, запуск, Илон Маск, технологии

Комментарии

Колонка автора
09.03.18 09:55

«Электронные копии» умерших и пять стадий горя

Автор: Евгений Середа

Статьи

12.03.18 09:20

Чем закончится история с арестом Рубана: прогнозы экспертов

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Главные новости за 12 марта 2018 года

Главные новости за 12 марта 2018 года
12.03.18 19:00
137
Последние новости
12.03.18 19:00

Главные новости за 12 марта 2018 года
12.03.18 16:43

На российском заводе недалеко от Украины произошло массовое отравление рабочих
12.03.18 16:27

Скончался законодатель мировой моды Юбер де Живанши
12.03.18 16:11

Умер легендарный актер Олег Табаков
12.03.18 15:47

Киевляне получили платежки за свет от новой компании
12.03.18 15:43

ВОЗ призывает человечество готовиться к страшной эпидемии «болезни Х»
12.03.18 14:50

Маск рассказал, когда начнутся регулярные запуски ракеты, предназначенной для Марса
12.03.18 14:48

В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
12.03.18 14:05

Жена Порошенко не смогла прочесть «Заповит» Шевченко. Соцсети в шоке
12.03.18 13:44

Армянский священник раскрыл «страшную тайну» чуда благодатного огня. Его тут же обвинили в откровенной лжи

Интервью

07.03.18 09:12

Руслан Калинин: Переселенцам однозначно стоит подавать иски против России

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
Жена Порошенко не смогла прочесть «Заповит» Шевченко. Соцсети в шоке
Жена Порошенко не смогла прочесть «Заповит» Шевченко. Соцсети в шоке
Путин признался, что в 2014 году дал согласие сбить самолет, летевший из Украины в Турцию
Путин признался, что в 2014 году дал согласие сбить самолет, летевший из Украины в Турцию
В центре Нью-Йорка вертолет упал в пролив
В центре Нью-Йорка вертолет упал в пролив
УПЛ: «Шахтер» удерживает лидерство над «Динамо»
УПЛ: «Шахтер» удерживает лидерство над «Динамо»
В Киеве сожгли часовню Московского патриархата
В Киеве сожгли часовню Московского патриархата
На Одесщине репетитор годами избивала своих учеников
На Одесщине репетитор годами избивала своих учеников
В Киеве пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль
В Киеве пьяный водитель протаранил полицейский автомобиль
Волонтеры и добровольцы Тернополя вернули Порошенко свои награды
Волонтеры и добровольцы Тернополя вернули Порошенко свои награды
В США неизвестный напал на дом ветеранов. Заложники мертвы
В США неизвестный напал на дом ветеранов. Заложники мертвы
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов